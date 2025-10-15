NATO dezbate regulile de angajament ale statelor membre, pentru a răspunde mai eficient la noi incursiuni aeriene

NATO caută modalități de a închide breșele din apărarea sa aeriană, ca răspuns la incursiunile tot mai numeroase ale unor roiuri de drone și avioane rusești ce pătrund în spațiul aerian al membrelor Alianței, relatează Politico.

Miercuri, miniștrii apărării din cele 32 de membre NATO se reunesc la Bruxelles, iar o problemă cheie pe agendă va fi măsura în care regulile de angajament ale statelor îl împiedică pe cel mai înalt ofițer militar al NATO să abordeze eficient potențiale amenințări aeriene.

În ultimele săptămâni, vehicule aeriene fără pilot suspecte au încălcat spațiul aerian belgian, german, danez și norvegian, drone rusești au fost monitorizate deasupra României și doborâte deasupra Poloniei, iar alianța militară a fost obligată să trimită avioane de vânătoare după ce trei avioane de vânătoare MiG-31 ale Rusiei au zăbovit în spațiul aerian estonian timp de 12 minute.

Drept răspuns, NATO a înființat programul Eastern Sentry, prin care dislocă avioane de război și sisteme de apărare aeriană către țările din prima linie.

Însă problema acestor incursiuni aeriene a deschis o dezbatere mai amplă privind cum poate decide asupra unui răspuns comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul american Alexus Grynkewich, Astfel, ar fi nevoie de mai multă claritate în privința acțiunilor posibile, având în vedere așa-numitele „precauții naționale”, limitări pe care aliații le pot impune forțelor lor în misiunile NATO.

„Nu este un secret faptul că, cu cât există mai multe «precauții naționale» - în special în ceea ce privește avioanele noastre de vânătoare - cu atât este mai dificil pentru SACEUR să răspundă în mod imediat”, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, înainte de summit. „Acestea sunt conversații pe care le vom purta în continuare în cadrul alianței, ca să asigurăm că... acolo unde pot fi reduse, se poate face asta.”

Whitaker a mai spus că Washingtonul se așteaptă ca aliații NATO să anunțe angajamente „mari” de cheltuieli pentru achizițiile de arme de la SUA pentru Ucraina la reuniunea de miercuri.

O protecție aeriană mai eficientă pentru statele din NATO

Public, NATO insistă că are deja toată autoritatea necesară de a acționa corespunzător în cazul unor amenințări aeriene reale.

„Vă pot asigura... că în momentul în care aceste avioane rusești ar reprezenta o amenințare, putem face apela la mijloacele supreme”, a declarat luni șeful alianței, Mark Rutte. „Atâta timp cât nu reprezintă o amenințare, le vom ghida cu delicatețe în afara spațiului nostru aerian.”

Cu toate că Grynkewich s-a declarat „mulțumit” de liniile generale stabilite de membrii alianței pentru fiecare misiune – așa-numitele reguli de angajament – ​​diferitele misiuni aeriene ale NATO sunt „un mozaic”, a declarat un diplomat de rang înalt al alianței, care a făcut comentarii sub rezerva anonimatului.

În timp ce NATO încearcă să își consolideze sistemele integrate de apărare aeriană, „SACEUR are nevoie de flexibilitate, are nevoie de o marjă de manevră”, a spus diplomatul, „și trebuie să scape pe cât posibil de restricțiile naționale”.

Evaluarea misiunii Eastern Sentry

În ianuarie, alianța a lansat un program similar, denumit Baltic Sentry, pentru a patrula calea navigabilă în urma incidentelor suspecte de tăiere a cablurilor subacvatice, după care numărul de noi incidente a înregistrat a scădere.

„Uitându-ne la succesul misiunii Baltic Sentry, suntem încrezători că noua misiune Eastern Sentry, cu contribuții din partea multor aliați, va aduce o contribuție credibilă pentru a descuraja Rusia la viitoare incursiuni în spațiul aerian”, a declarat un al doilea diplomat NATO de rang înalt.

În plus, Washingtonul va ajuta probabil la colectarea de informații și la coordonarea mecanismului, a declarat un oficial american din domeniul apărării pentru POLITICO.