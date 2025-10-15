search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

NATO dezbate regulile de angajament ale statelor membre, pentru a răspunde mai eficient la noi incursiuni aeriene

0
0
Publicat:

NATO caută modalități de a închide breșele din apărarea sa aeriană, ca răspuns la incursiunile tot mai numeroase ale unor roiuri de drone și avioane rusești ce pătrund în spațiul aerian al membrelor Alianței, relatează Politico.

Avioane de vânătoare rusești au pătruns în spațiul aerian al Estoniei FOTO SHUTTERSTOCK
Avioane de vânătoare rusești au pătruns în spațiul aerian al Estoniei FOTO SHUTTERSTOCK

Miercuri, miniștrii apărării din cele 32 de membre NATO se reunesc la Bruxelles, iar o problemă cheie pe agendă va fi măsura în care regulile de angajament ale statelor îl împiedică pe cel mai înalt ofițer militar al NATO să abordeze eficient potențiale amenințări aeriene.  

În ultimele săptămâni, vehicule aeriene fără pilot suspecte au încălcat spațiul aerian belgian, german, danez și norvegian, drone rusești au fost monitorizate deasupra României și doborâte deasupra Poloniei, iar alianța militară a fost obligată să trimită avioane de vânătoare după ce trei avioane de vânătoare MiG-31 ale Rusiei au zăbovit în spațiul aerian estonian timp de 12 minute.

Drept răspuns, NATO a înființat programul Eastern Sentry, prin care dislocă avioane de război și sisteme de apărare aeriană către țările din prima linie.

Însă problema acestor incursiuni aeriene a deschis o dezbatere mai amplă privind cum poate decide asupra unui răspuns comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul american Alexus Grynkewich, Astfel, ar fi nevoie de mai multă claritate în privința acțiunilor posibile, având în vedere așa-numitele „precauții naționale”, limitări pe care aliații le pot impune forțelor lor în misiunile NATO.

„Nu este un secret faptul că, cu cât există mai multe «precauții naționale» - în special în ceea ce privește avioanele noastre de vânătoare - cu atât este mai dificil pentru SACEUR să răspundă în mod imediat”, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, înainte de summit. „Acestea sunt conversații pe care le vom purta în continuare în cadrul alianței, ca să asigurăm că... acolo unde pot fi reduse, se poate face asta.”

Whitaker a mai spus că Washingtonul se așteaptă ca aliații NATO să anunțe angajamente „mari” de cheltuieli pentru achizițiile de arme de la SUA pentru Ucraina la reuniunea de miercuri.

O protecție aeriană mai eficientă pentru statele din NATO

Public, NATO insistă că are deja toată autoritatea necesară de a acționa corespunzător în cazul unor amenințări aeriene reale.

„Vă pot asigura... că în momentul în care aceste avioane rusești ar reprezenta o amenințare, putem face apela la mijloacele supreme”, a declarat luni șeful alianței, Mark Rutte. „Atâta timp cât nu reprezintă o amenințare, le vom ghida cu delicatețe în afara spațiului nostru aerian.”

Cu toate că Grynkewich s-a declarat „mulțumit” de liniile generale stabilite de membrii alianței pentru fiecare misiune – așa-numitele reguli de angajament – ​​diferitele misiuni aeriene ale NATO sunt „un mozaic”, a declarat un diplomat de rang înalt al alianței, care a făcut comentarii sub rezerva anonimatului.

În timp ce NATO încearcă să își consolideze sistemele integrate de apărare aeriană, „SACEUR are nevoie de flexibilitate, are nevoie de o marjă de manevră”, a spus diplomatul, „și trebuie să scape pe cât posibil de restricțiile naționale”.

Evaluarea misiunii Eastern Sentry

În ianuarie, alianța a lansat un program similar, denumit Baltic Sentry, pentru a patrula calea navigabilă în urma incidentelor suspecte de tăiere a cablurilor subacvatice, după care numărul de noi incidente a înregistrat a scădere.

„Uitându-ne la succesul misiunii Baltic Sentry, suntem încrezători că noua misiune Eastern Sentry, cu contribuții din partea multor aliați, va aduce o contribuție credibilă pentru a descuraja Rusia la viitoare incursiuni în spațiul aerian”, a declarat un al doilea diplomat NATO de rang înalt.

În plus, Washingtonul va ajuta probabil la colectarea de informații și la coordonarea mecanismului, a declarat un oficial american din domeniul apărării pentru POLITICO.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă
stirileprotv.ro
image
Ninge sau nu iarna asta în România? Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru decembrie, ianuarie și februarie, în București
gandul.ro
image
Trump îi acordă postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii activistului conservator Charlie Kirk
mediafax.ro
image
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4
fanatik.ro
image
Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
libertatea.ro
image
VIDEO Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele ore”
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului: ”Pot să încep o relație cu fiica dumneavoastră?”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu ministrul Muncii, Florin Manole/SURSE
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
observatornews.ro
image
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Pensii militare 2025. Ce vechime trebuie să ai pentru a ieşi la pensie
playtech.ro
image
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Donald Trump e gata să ia o decizie radicală și a făcut anunțul: "Eu îi voi spune și el o va face!"
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Trei cutremure azi dimineață, în România! În ce zone s-au produs și cât de puternice au fost
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Adio, vouchere! Ministrul Bogdan Ivan anunță cine vor fi cei afectați
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust

OK! Magazine

image
O singură vizită și mai multe ținute! Kate Middleton a surprins cu vestimentația și abilitățile sale la o călătorie din Irlanda de Nord

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”