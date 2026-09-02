 Moștenitorul imperiului Hilton din Malta, achitat în cazul asasinării jurnalistei Daphne Caruana Galizia. Procurorii ceruseră închisoare pe viață | adevarul.ro
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Moștenitorul imperiului Hilton din Malta, achitat în cazul asasinării jurnalistei Daphne Caruana Galizia. Procurorii ceruseră închisoare pe viață

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Omul de afaceri maltez Yorgen Fenech, acuzat că ar fi comandat asasinarea jurnalistei de investigație Daphne Caruana Galizia, a fost achitat miercuri de un tribunal din Malta. Fenech era judecat pentru presupusul său rol în uciderea jurnalistei, într-un caz care a provocat un scandal politic major în țară și reacții internaționale, relatează The Guardian.

Omul de afaceri maltez Yorgen Fenech
Omul de afaceri maltez Yorgen Fenech Foto: EPA-EFE

Fenech, în vârstă de 44 de ani, era acuzat că a pus la cale atacul cu mașină-capcană în care Caruana Galizia, în vârstă de 53 de ani, a fost ucisă în octombrie 2017. Jurnalista investiga în materialele sale afacerile lui Fenech și ale unor figuri importante din politica malteză, relatează The Guardian.

Un juriu alcătuit din șase femei și trei bărbați l-a declarat nevinovat pentru ambele acuzații formulate împotriva sa: complicitate la omor intenționat și asociere în vederea comiterii unei infracțiuni. Verdictul a fost pronunțat în prezența familiei victimei și a reprezentanților presei, iar membrii juriului au respins acuzațiile cu un vot de 8 la 1.

Achitarea este așteptată să fie contestată de procurori și reprezintă o lovitură importantă pentru familia jurnalistei, dar și pentru organizațiile și activiștii care au transformat cazul Caruana Galizia într-un simbol al luptei împotriva corupției și pentru libertatea presei.

Yorgen Fenech este un important om de afaceri și dezvoltator imobiliar din Malta. Familia sa deține două hoteluri Hilton și are o participație la o centrală electrică din această țară.

Anchetatorii l-au acuzat că ar fi plătit 150.000 de euro prin intermediul lui Melvin Theuma, un intermediar care ar fi avut legături cu executanții crimei, pentru ca jurnalista să fie ucisă. Procurorii au solicitat condamnarea lui Fenech la închisoare pe viață.

În timpul procesului, care s-a desfășurat pe parcursul a două luni, au fost prezentate informații despre relațiile omului de afaceri cu persoane importante din politica și administrația Maltei. Totodată, au apărut acuzații privind posibile încercări de influențare sau obstrucționare a anchetei.

Martori-cheie, dar și Fenech însuși, au afirmat că fostul șef de cabinet al premierului Joseph Muscat, Keith Schembri, ar fi transmis în mai multe rânduri informații confidențiale omului de afaceri.

Procurorul Anthony Vella a susținut în fața juraților că Fenech considera că influența sa îi permitea să evite consecințele legale.

„Vi se cere să decideți dacă un om care avea contacte extinse în politică și printre conducătorii entităților publice avea suficientă putere pentru a plăti ca Daphne să fie ucisă”, a declarat procurorul.

Avocații lui Fenech au respins acuzațiile și au susținut că adevăratul lanț de comandă ar fi dus către un nivel politic superior. Aceștia l-au indicat pe Keith Schembri drept posibilul beneficiar al asasinatului și au acuzat poliția că nu a investigat suficient aceste suspiciuni.

„Toate drumurile duc la Keith, iar toate podurile către Keith au fost arse”, a declarat avocatul Charles Mercieca în pledoaria finală.

La rândul său, Fenech a negat în fața juraților orice implicare în asasinat.

„Nu am ordonat niciodată asasinarea lui Daphne Caruana Galizia, nici a altcuiva. Nu am avut niciun rol în asasinarea ei”, a afirmat omul de afaceri.

El a susținut că a fost doar un intermediar între Schembri și Theuma și că, ulterior, ar fi fost șantajat de șoferul de taxi implicat în acest circuit.

Keith Schembri, care a fost audiat ca martor în proces, a respins la rândul său acuzațiile. El a negat că ar fi transmis informații confidențiale către Fenech și a afirmat că nu a știut nimic despre planificarea asasinatului.

Moartea jurnalistei a provocat o criză politică în Malta

Daphne Caruana Galizia a fost ucisă la 16 octombrie 2017, după ce bomba plasată în mașina sa a explodat. Asasinatul a devenit unul dintre cele mai grave cazuri de violență împotriva unui jurnalist din Europa și a declanșat o criză politică fără precedent în Malta.

Caruana Galizia investiga de ani de zile presupuse cazuri de corupție și legături între politicieni, oameni de afaceri și companii offshore.

Scandalul generat de asasinarea sa a contribuit, în cele din urmă, la plecarea din funcție a premierului Joseph Muscat, precum și a doi dintre miniștrii săi și a șefului său de cabinet, Keith Schembri.

Cazul a devenit, de asemenea, un punct central pentru mișcările anticorupție și pentru organizațiile care militează pentru protejarea jurnaliștilor și a libertății presei în Europa.

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