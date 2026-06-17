Un bărbat în vârstă de 24 de ani a fost reținut de polițiștii din București într-un dosar de delapidare și inducerea în eroare a organelor judiciare, după ce ar fi inventat o tâlhărie pentru a justifica lipsa unor bani din încasările unei săli de jocuri.

Potrivit Poliției Capitalei, tânărul a sesizat autoritățile pe 13 mai, susținând că, în timp ce lucra ca și casier la o sală de jocuri, fusese atacat cu o zi înainte de doi bărbați.

Acesta a declarat că unul dintre agresori l-ar fi rănit în zona abdomenului cu un obiect tăietor-înțepător, în timp ce al doilea l-ar fi amenințat și i-ar fi cerut 1.500 de lei. Potrivit reclamației, el le-ar fi înmânat suma de bani din cauza stării de teamă create.

În urma sesizării, polițiștii au deschis o anchetă și au desfășurat activități pentru stabilirea situației de fapt.

Ce au descoperit anchetatorii

În urma cercetărilor, oamenii legii au concluzionat că faptele reclamate nu s-au petrecut în forma descrisă inițial.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi oferit de bunăvoie suma de 1.500 de lei unor persoane, sub formă de împrumut. În același timp, acesta și-ar fi însușit 1.000 de lei din încasările societății comerciale la care lucra.

Polițiștii susțin că, ulterior, tânărul și-ar fi provocat singur o rană superficială cu un obiect tăietor-înțepător și ar fi părăsit incinta sălii de jocuri pentru a susține varianta prezentată autorităților.

„Activitățile investigative desfășurate cu operativitate de către polițiști au condus la clarificarea împrejurărilor reale în care s-au produs faptele sesizate, stabilindu-se că aspectele reclamate inițial nu se confirmă”, a transmis Poliția Capitalei.

Pe baza probelor administrate, față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. El urmează să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.