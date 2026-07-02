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Moștenitorul imperiului Hilton din Malta, acuzat că a plătit 150.000 de euro pentru uciderea unei jurnaliste. Bombă ascunsă sub scaunul șoferului

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Procesul unuia dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Malta, Yorgen Fenech, acuzat că a comandat asasinarea jurnalistei de investigație Daphne Caruana Galizia, a început miercuri, 1 iulie, la Tribunalul din Valletta, la aproape șapte ani de la arestarea sa și la opt ani de la atentatul care a șocat întreaga Europă.

Omul de afaceri din Malta, Yorgen Fenech FOTO: X
Omul de afaceri din Malta, Yorgen Fenech FOTO: X

În vârstă de 44 de ani, Fenech, moștenitor al unui important imperiu imobiliar care deține inclusiv hotelul și cazinoul Hilton Malta, a pledat nevinovat în fața instanței.

Procurorii îl acuză de complicitate la omor calificat și de asociere în vederea comiterii unei infracțiuni, susținând că acesta ar fi fost inițiatorul și finanțatorul complotului care a dus la moartea jurnalistei în octombrie 2017, potrivit The Guardian.

O bombă ascunsă sub scaunul șoferului

Potrivit actului de inculpare prezentat juriului, Daphne Caruana Galizia a fost ucisă în după-amiaza zilei de 16 octombrie 2017, în timp ce pleca de la locuința sa din localitatea Bidnija.

Anchetatorii susțin că sub scaunul șoferului fusese montată o bombă de mare putere, ascunsă într-o cutie de pantofi pentru copii și activată de la distanță prin intermediul unui telefon mobil. Explozia a aruncat mașina în afara carosabilului, într-un câmp din apropiere. Primul care a ajuns la locul tragediei a fost fiul jurnalistei, Matthew Caruana Galizia, care a găsit epava în flăcări și rămășițele mamei sale. Jurnalista avea 53 de ani.

Caruana Galizia era una dintre cele mai influente și incomode voci ale presei malteze, cunoscută pentru investigațiile sale privind corupția și legăturile dintre mediul politic și cel de afaceri.

Jurnalista Caruana Galizia FOTO : X
Jurnalista Caruana Galizia FOTO : X

Procurorii: „Fenech a conceput planul și a plătit pentru executarea lui”

Conform rechizitoriului, planul de asasinare a fost pus la punct în aprilie 2017.

Procurorii afirmă că Yorgen Fenech l-ar fi contactat pe Melvin Theuma, taximetrist și bookmaker, cerându-i să găsească persoane dispuse să o ucidă pe jurnalistă.

Mai mult, potrivit acuzațiilor, Fenech i-ar fi indicat chiar și numele unuia dintre presupusii executanți: George Degiorgio, o figură cunoscută a lumii interlope din Malta.

„Actul de inculpare îl numește în mod repetat pe Fenech drept instigatorul complotului, susținând că acesta a conceput planul și a plătit alte persoane pentru a duce la îndeplinire asasinatul”, au arătat procurorii în fața juriului.

150.000 de euro pentru executarea atentatului

După contactarea fraților George și Alfred Degiorgio, suma convenită pentru asasinat ar fi fost de 150.000 de euro, dintre care 30.000 de euro urmau să fie plătiți în avans.

Potrivit procurorilor, declanșarea alegerilor generale din iunie 2017 a determinat o suspendare temporară a planului.

După victoria Partidului Laburist și menținerea acestuia la guvernare, Fenech i-ar fi transmis lui Theuma să continue operațiunea și i-ar fi înmânat personal un plic cu bani pentru plata avansului.

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Anchetatorii susțin că omul de afaceri devenise tot mai nerăbdător pe măsură ce timpul trecea și se temea că jurnalista urma să publice informații compromițătoare despre el și familia sa.

„Fenech a spus că dorește moartea jurnalistei deoarece aceasta urma să publice un articol despre unchiul său”, se arată în rechizitoriu. Ulterior, potrivit procurorilor, acesta ar fi afirmat că jurnalista pregătea dezvăluiri chiar despre el.

Atentatul, detonat printr-un mesaj trimis dintr-o barcă

Inițial, susțin procurorii, autorii crimei au analizat posibilitatea utilizării unei arme de foc, însă au renunțat la idee și au optat pentru un dispozitiv exploziv improvizat.

Bomba a fost detonată de la distanță de George Degiorgio, aflat la bordul unei ambarcațiuni în Marele Port din Valletta. Declanșarea exploziei s-a făcut prin trimiterea unui simplu mesaj text către telefonul conectat la dispozitivul exploziv.

La câteva zile după atentat, Alfred Degiorgio s-ar fi deplasat la garajul lui Melvin Theuma pentru a încasa restul banilor, primind suplimentar încă 5.000 de euro pentru cheltuieli operaționale, inclusiv pentru achiziționarea unor binocluri performante folosite în supravegherea victimei.

Cazul a cunoscut o evoluție majoră în noiembrie 2019, când Melvin Theuma a fost arestat având asupra sa o cutie de înghețată în care se aflau mai multe memorii USB.

Acestea conțineau, potrivit acestuia, înregistrări realizate în secret ale unor conversații cu Yorgen Fenech, materiale pe care acuzarea le consideră esențiale pentru dosar.

Apărarea contestă însă atât interpretarea înregistrărilor, cât și credibilitatea principalului martor.

Avocații lui Fenech susțin că mărturiile lui Theuma conțin jumătăți de adevăr” și „minciuni flagrante”.

Theuma beneficiază din 2019 de protecția autorităților în cadrul unui program special destinat martorilor.

Șase persoane au fost deja condamnate

Yorgen Fenech este ultimul dintre cei șapte inculpați care ajunge în fața instanței.

Vincent Muscat, unul dintre executanți, a recunoscut faptele și a primit o pedeapsă de 15 ani de închisoare, precum și grațiere prezidențială pentru cooperarea cu ancheta.

Frații George și Alfred Degiorgio au pledat inițial nevinovați, însă și-au schimbat declarațiile în prima zi a procesului lor din 2022, acceptând un acord cu procurorii care le-a redus pedeapsa de la închisoare pe viață la 40 de ani de detenție.

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În iunie 2025, Robert Agius și Jamie Vella, acuzați că au furnizat dispozitivul exploziv folosit în atentat, au fost condamnați la închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate.

Asasinarea lui Daphne Caruana Galizia a declanșat una dintre cele mai grave crize politice și constituționale din istoria recentă a Maltei.

La scurt timp după arestarea lui Yorgen Fenech, premierul de atunci, Joseph Muscat, și-a anunțat demisia și a părăsit funcția în decembrie 2019, pe fondul presiunilor interne și internaționale generate de anchetă.

În prezent, procurorul general solicită pedeapsa cu închisoarea pe viață pentru acuzația de omor și între 20 și 30 de ani de detenție pentru asociere criminală.

Verdictul juriului este așteptat după încheierea unui proces care se anunță unul dintre cele mai importante din istoria contemporană a Maltei.

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