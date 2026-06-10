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Moscova, reacție dură la scenariul unirii: Dacă Republica Moldova se va uni cu România, „va înceta să existe”

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Maria Zaharova a declarat miercuri, în cadrul unui briefing, că Republica Moldova ar înceta să existe ca stat în cazul unei reunificări cu România.

Maria Zaharova a comentat posibilitatea unirii Moldovei cu România. FOTO: Profimedia
Maria Zaharova a comentat posibilitatea unirii Moldovei cu România. FOTO: Profimedia

Dacă Moldova va fi inclusă în componenţa României, ea va înceta să existe. Pentru că deja acum toţi sunt consideraţi români. Despre ce Moldovă veţi mai putea vorbi în cazul includerii ei în componenţa României? Acest cuvânt va fi eliminat din documente, cărţi şi manuale”, a afirmat Zaharova, potrivit NewsMaker.md, citată de News.ro.

Oficialul rus a adăugat că există „toate motivele” să creadă că „înţeleptul popor moldovean va face o alegere clară şi suverană” dacă problema unirii cu România va fi pusă în practică.

Întrebată despre situația regiunilor Găgăuzia și Transnistria, Zaharova a susținut că locuitorii acestora nu își doresc apropierea de România sau de Uniunea Europeană.

Populaţia Găgăuziei şi a Transnistriei are alte priorităţi de politică externă. Ei nu se văd nici în România, nici în Uniunea Europeană. Ei aspiră la menţinerea unor relaţii cât mai apropiate şi reciproc avantajoase cu Rusia. Ei văd în Rusia un protector”, a declarat reprezentanta diplomației ruse.

Declarațiile vin în contextul în care, în ultimele luni, în Republica Moldova au reapărut discuții privind o eventuală reunificare cu România. Potrivit NewsMaker.md, președinta Maia Sandu a declarat anterior că ar susține ideea dacă ar exista un referendum pe această temă.

Ulterior, mai mulți oficiali de la Chișinău și-au exprimat susținerea pentru unirea celor două state, deși autoritățile moldovene continuă să afirme că principalul obiectiv de politică externă rămâne aderarea la Uniunea Europeană. În ultimele săptămâni, însă, unii reprezentanți ai puterii au sugerat că reunificarea cu România ar putea fi luată în calcul ca alternativă în cazul în care parcursul european al Republicii Moldova s-ar bloca. Printre cei care au făcut declarații în acest sens se numără președinta Maia Sandu și ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, care a descris unirea drept un posibil „plan B”.

Potrivit unui sondaj iData realizat în luna mai, 41% dintre cetățenii Republicii Moldova susțin unirea cu România. În România, nivelul de susținere pentru acest proiect este de aproximativ 72%, notează NewsMaker.md.

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