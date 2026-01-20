search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Lavrov, avertisment tranșant despre unirea cu România: „Această direcție distruge statalitatea Moldovei"

Publicat:

Planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt „distructive” pentru statalitatea țării, a declarat marți ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Afirmația vine la o zi după ce șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, a spus că Republica Moldova ar putea ridica problema unirii cu România, după modelul din 1918, dacă Federația Rusă va începe să amenințe suveranitatea și integritatea teritorială a statului.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov FOTO: EPA EFE
Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov FOTO: EPA EFE

Într-o declarație citată de TASS, Lavrov a vorbit despre apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și despre ideea tot mai des invocată a unirii cu România ca „cea mai scurtă cale” spre UE. „Drumul Moldovei spre apropierea de Uniunea Europeană și, aș spune, spre absorbția de către Uniunea Europeană, pentru că tot mai multe voci susțin că reunirea sau aderarea [republicii] la România va fi cea mai scurtă cale spre UE. Desigur, această direcție distruge statalitatea Moldovei și creează impresia că Uniunea Europeană este interesată de acest lucru”, a declarat șeful diplomației ruse, potrivit Reuters.

Declarațiile lui Lavrov vin în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus săptămâna trecută că ar vota în favoarea unificării cu România, stat membru al UE și NATO, dacă ar avea loc un referendum, considerând că aceasta ar putea ajuta la protejarea democrației fragile a țării de presiunile rusești. Sandu a acuzat în repetate rânduri Rusia de amestec în treburile interne ale Republicii Moldova, un stat cu aproximativ 2,4 milioane de locuitori, majoritar vorbitori de limba română, dar cu o importantă minoritate rusofonă.

Moscova acuză Chișinăul și UE de „acțiuni ostile”

Serghei Lavrov a mai declarat că Rusia „nu poate decât să regrete” faptul că Republica Moldova a început procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI). Potrivit acestuia, Moscova este interesată să mențină relații normale cu Chișinăul și nu oferă niciun motiv pentru ca autoritățile moldovene să adopte o atitudine ostilă.

„Suntem pe deplin angajați să menținem relații normale cu Moldova. Nu oferim niciun motiv pentru ca Chișinăul să întreprindă acțiuni ostile, instigat de Uniunea Europeană. Din păcate, Uniunea Europeană nu rămâne în urmă față de autoritățile actuale de la Chișinău, care îi sunt pe deplin subordonate”, a spus Lavrov.

Șeful diplomației ruse a făcut aceste afirmații în conferința sa anuală de presă în care a prezentat bilanțul anului 2025 din perspectiva politicii externe a Rusiei, eveniment dominat de tema războiului din Ucraina.

Mihai Popșoi: Doar cetățenii pot decide, cu o majoritate covârșitoare

La Chișinău, ministrul de Externe Mihai Popșoi a subliniat, într-o emisiune la Radio Moldova, că o decizie privind reunirea cu România poate fi luată exclusiv de cetățeni și doar cu sprijinul unei majorități covârșitoare. El a amintit că Federația Rusă „se apropie de granițele noastre încă din 2014” și a legat discuția despre unire de contextul războiului din Ucraina.

„Evident, dacă situația scapă de sub control și nu doar suveranitatea și integritatea teritorială a statului, ci și viețile și existența cetățenilor noștri sunt puse în pericol, va trebui să luăm decizii dificile. Dar ne dorim să trăim în pace. Nu ne dorim o invazie rusească și sperăm că părțile implicate în conflict vor ajunge la un acord de pace”, a declarat ministrul, citat de Newsmaker.md.

Popșoi a recunoscut că unirea cu România nu este o decizie ușoară și că aceasta presupune un consens larg în societate. „Dacă ar fi fost o decizie simplă, ar fi fost luată deja. Până când nu va exista o majoritate care să susțină această opțiune, unirea nu se va produce, indiferent de dorințele sau voturile unuia sau altuia dintre politicieni”, a spus el. Ministrul a precizat totodată că opțiunea sa personală într-un eventual referendum este „evidentă” pentru cei care dețin și cetățenia română.

Republica Moldova

