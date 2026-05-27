Bolojan susține unirea cu Republica Moldova: „Cel mai important lucru pentru Moldova este să-i fie deschise negocierile pentru intrarea în UE”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 27 mai, despre susţinerea unirii cu Republica Moldova, că dacă ar depinde de votul lui, ar susţine-o.

„Dacă ar depinde de votul meu, da. Cred că cel mai important lucru pentru Moldova este să-i fie deschise negocierile pentru intrarea în Uniunea Europeană”, a spus premierul la DigiFM.

El a menţionat că „e foarte important acest lucru pentru fraţii noştri”.

„Dacă nu se leagă economic mai puternic de o zonă care poate să-i tracteze economic dacă nu beneficiază de transfer de tehnologie şi de bunăstare, într-o zonă din asta, la limita de lumi, nu este foarte uşor să reziste”, a explicat el.

La începutul lunii, premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a afirmat că România și Republica Moldova sunt „mai apropiate ca niciodată”, precizând totodată că ideea unirii rămâne posibilă.

Cu toate acestea, el a admis că principalul său obiectiv în mandatul de premier este acela de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, arătând că, „în istorie, ca și în viață, lucrurile pot să se schimbe și trebuie să fim gata pentru orice”.

Potrivit unui sondaj publicat joi de INSCOP Research, șapte din zece români ar vota în favoarea unirii dintre România și Republica Moldova, dacă ar fi organizat un referendum pe această temă.

Conform cercetării, 71,9% dintre respondenți spun că ar vota „DA” la un referendum privind unirea, în timp ce 21,4% s-ar pronunța împotrivă. Totodată, 2,1% declară că nu s-au hotărât, 3,2% nu ar merge la vot, iar 1,4% nu au oferit un răspuns.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, susține că ideea unirii a depășit dimensiunea nostalgiei istorice și a devenit un reper identitar tot mai puternic în societatea românească.

Deși sprijinul pentru unire este ridicat, românii sunt mai rezervați în privința realizării ei într-un viitor apropiat. Doar 8,4% consideră că unirea s-ar putea produce în următorii trei ani, iar 13,3% în următorii cinci ani.

Cei mai mulți, 29,3%, cred că acest scenariu ar putea deveni realitate în următorii zece ani sau chiar mai târziu.