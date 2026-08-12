Un atac incendiar a vizat Ambasada României din Berna, iar poliția elvețiană a deschis o anchetă pentru a stabili cine se află în spatele incidentului. Un obiect în flăcări a fost amplasat intenționat în apropierea gardului misiunii diplomatice, iar focul s-a extins la vegetația din jur.

UPDATE 15.06 MAE: „A fost deschisă o anchetă”

Ministerul Afacerilor Externe confirmă că luni, 10 august, un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat pe trotuar lângă gardul exterior de incintă al Ambasadei României din Confederația Elvețiană și a luat foc.

„Acesta a declanșat un incendiu de vegetație de mici proporții, care a fost stins de echipa ambasadei până la sosirea echipajelor de pompieri. Nicio persoană din echipa misiunii diplomatice nu a fost rănită. Incidentul este considerat de către autoritățile din Confederația Elvețiană ca făcând parte din categoria incidentelor minore, dar fiind în proximitatea unei ambasade a fost deschisa o anchetă. România colaborează cu autoritățile elvețiene în acest sens”, a transmis MAE.

Știrea inițială:

Atacul a avut loc luni după-amiază la Ambasada României din Berna, Elveția, unde persoane necunoscute au provocat intenționat un incendiu.

O angajată a ambasadei a reușit să stingă incendiul. Brigada de pompieri din Berna a fost trimisă ca măsură de precauție și, ulterior, a instituit o stare de alarmă în caz de incendiu.

Pompierii au intervenit și au instituit un serviciu de supraveghere pentru a preveni reaprinderea focului. În timpul operațiunii, circulația pietonilor în zona ambasadei a fost temporar deviată, scrie swissinfo.ch.

Incidentul a provocat pagube materiale, însă nicio persoană nu a fost rănită.

Poliția cantonală din Berna, sub coordonarea Procuraturii, investighează cazul

Anchetatorii încearcă să stabilească modul în care a fost provocat incendiul și dacă obiectul a fost amplasat în mod deliberat pentru a incendia zona din apropierea ambasadei.