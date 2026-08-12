Cătălin Măruță revine în televiziune, la câteva luni după plecarea de la Pro TV. Unde va putea fi urmărit din această toamnă

Cătălin Măruță revine pe micul ecran, la doar câteva luni după încheierea colaborării cu Pro TV. Prezentatorul se alătură Antena 1 și va prelua, din această toamnă, emisiunea „Furnicuțele”, în locul Denisei Rifai, potrivit anunțului făcut de postul de televiziune.

Măruță spune că revenirea vine după o perioadă în care a simțit nevoia să ia o pauză de la televiziune și să petreacă mai mult timp alături de familie.

„Sunt foarte bucuros să vă spun că, din această toamnă, începe pentru mine o nouă aventură în televiziune: voi fi prezentatorul emisiunii Furnicuțele, la Antena 1. Când s-a încheiat povestea mea de la «La Măruță» după 18 ani, am spus că simt nevoia de o pauză”, a transmis prezentatorul, potrivit Pagina de Media.

El a explicat că perioada de pauză i-a permis să se concentreze asupra familiei, să își ducă și să își ia copiii de la școală, să călătorească și să aibă un ritm de viață diferit de cel impus de o emisiune zilnică transmisă în direct.

„Și chiar am avut nevoie de perioada asta. În același timp, în lunile care au trecut, am primit foarte multe mesaje în care mă întrebați când mă întorc la televiziune. M-au bucurat enorm și vă mulțumesc pentru ele”, a mai spus Măruță.

De ce a acceptat Măruță oferta Antena 1

Prezentatorul spune că „Furnicuțele” a apărut într-un moment potrivit și că formatul se potrivește cu experiența sa în divertisment.

„Este divertisment, adică exact zona în care mă simt acasă, este o echipă în care sunt oameni pe care îi cunosc și îi apreciez, iar felul în care este organizat programul îmi permite să înregistrez emisiunile și, în același timp, să păstrez acel echilibru pe care mi l-am dorit în perioada asta: timp pentru familie, pentru copii și pentru celelalte proiecte ale mele”, a explicat el.

Măruță spune că revine în televiziune „cu emoție, cu poftă de treabă” și cu bucuria unui nou început.

„Așa că da, mă întorc în televiziune. Cu emoție, cu poftă de treabă și, poate cel mai important, cu bucuria unui nou început. Ne vedem la Antena 1, la Furnicuțele!”, a transmis prezentatorul.

Odată cu venirea lui Măruță, Denise Rifai încheie etapa sa la „Furnicuțele”. Prezentatoarea spune că proiectul a reprezentat o provocare profesională și că a ajutat-o să descopere o nouă latură a activității sale.

„Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge astăzi la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională”, a transmis Denise Rifai.

Ea a mulțumit echipei Antena 1 pentru încredere și i-a urat succes lui Măruță în noua formulă a emisiunii.

Rifai nu părăsește însă grupul Antena. Prezentatoarea spune că va continua să facă parte din „familia Antena” și că urmează să înceapă un nou proiect.

„Cât despre mine, rămân în familia Antena, alături de care pornesc cu entuziasm spre un nou proiect, o nouă provocare şi, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună”, a precizat ea.

Filmările pentru sezonul al doilea al emisiunii „Furnicuțele” urmează să înceapă în următoarele zile, iar noua ediție va fi prezentată de Cătălin Măruță.

Măruță a plecat de la Pro TV după 18 ani

Revenirea lui Cătălin Măruță la televiziune vine după despărțirea de Pro TV, postul pentru care a lucrat timp de 18 ani.

Pro TV a anunțat pe 12 ianuarie încheierea colaborării cu prezentatorul și scoaterea emisiunii „La Măruță” din grilă, invocând o schimbare a strategiei de conținut și adaptarea acesteia atât la publicul televiziunii liniare, cât și la consumatorii de conținut digital.

Ultima ediție a emisiunii „La Măruță” a fost difuzată pe 6 februarie. Ulterior, Pro TV a introdus două seriale turcești în intervalul orar ocupat anterior de emisiunea lui Măruță.

Prezentatorul a lucrat la Pro TV timp de aproape două decenii. A început cu „Happy Hour”, emisiune care a fost ulterior redenumită „La Măruță”, devenind una dintre producțiile de divertisment cunoscute ale postului.

De-a lungul anilor, emisiunea a adus postului audiențe importante și venituri consistente din publicitate, dar a fost implicată și în numeroase controverse și momente intens comentate în spațiul public.

După o pauză de câteva luni, Măruță își continuă astfel cariera în televiziune la un post concurent, într-un format nou și într-un program care îi permite, potrivit propriilor declarații, să păstreze un echilibru mai bun între activitatea profesională și viața de familie.