Rusia amenință cu un „răspuns prompt” în cazul unor acțiuni împotriva rușilor din Transnistria. Zaharova: „Vom utiliza toate mijloacele necesare”

Orice acțiune considerată agresivă împotriva cetățenilor ruși din regiunea transnistreană a Republicii Moldova va primi „un răspuns prompt și adecvat” din partea Federației Ruse, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

„Orice agresiune împotriva compatrioților noștri care locuiesc în Transnistria va primi un răspuns prompt și adecvat. Federația Rusă este pregătită să utilizeze toate mijloacele necesare pentru a le asigura securitatea”, a afirmat Maria Zaharova în cadrul unui briefing, potrivit publicației moldovene deschide.md.

Declarația vine după ce președintele rus Vladimir Putin a semnat recent un decret care facilitează acordarea cetățeniei ruse locuitorilor din Transnistria.

Potrivit liderului de la Kremlin, măsura ar fi fost adoptată ca răspuns la solicitările populației din regiune și la presupusele „presiuni” exercitate de Republica Moldova și Ucraina asupra administrației separatiste de la Tiraspol.

Reacția Moscovei a fost criticată de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a declarat că decretul face parte din strategia Rusiei de a exercita presiuni asupra Chișinăului în contextul eforturilor de reintegrare a regiunii transnistrene.

Maia Sandu a mai afirmat că Moscova ar putea urmări și recrutarea unui număr mai mare de persoane pentru războiul din Ucraina.

Transnistria, regiune separatistă susținută de Rusia, găzduiește trupe rusești încă de la destrămarea Uniunii Sovietice.

Un comandant ucrainean îndeamnă R. Moldova să recupereze Transnistria cât timp Moscova este vulnerabilă

Momentul actual este considerat de unii analiști și militari drept o oportunitate strategică unică pentru Chișinău de a recupera Transnistria. Ucraina ar avea capacitatea pe termen scurt de a sprijini militar eliberarea regiunii transnistrene, ajutând astfel Republica Moldova să își restabilească integritatea teritorială.

Această perspectivă a fost lansată de Maksim Jorin, locotenent-colonel în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei și comandant adjunct al Corpului 3 de Armată. Potrivit acestuia, războiul pe scară largă declanșat de Moscova a creat un „moment ideal” pentru rezolvarea disputei teritoriale, având în vedere că Federația Rusă nu mai dispune în prezent de resurse logistice și militare suficiente pentru a proteja enclava separatistă.