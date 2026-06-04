Moscova acuză NATO că „strânge Serbia ca un șarpe boa”. Maria Zaharova: „Vor să o îndepărteze de Rusia”

Rusia a lansat noi critici la adresa NATO, acuzând Alianța că încearcă să își extindă influența în Balcani și să îndepărteze Serbia de Moscova. Declarațiile au fost făcute joi, 4 iunie, de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în contextul desfășurării unui exercițiu militar internațional pe teritoriul sârb.

Zaharova a comparat relația dintre NATO și Serbia cu cea dintre un șarpe boa și prada sa, susținând că Alianța încearcă să subjuge statul balcanic.

„Înfășoară Serbia în spiralele dragostei lor ca un boa constrictor”, le-a declarat Zaharova jurnaliștilor, conform Reuters.

Reacția Moscovei vine după începerea exercițiului militar „Platinum Wolf”, desfășurat în Serbia în perioada 1-15 iunie 2026, cu sprijinul Comandamentului European al Statelor Unite.

Potrivit autorităților sârbe, exercițiul are ca scop schimbul de experiență între armatele participante și îmbunătățirea cooperării în cadrul misiunilor internaționale de menținere a păcii.

La manevre participă militari din mai multe țări, inclusiv opt state membre NATO.

Rusia și Serbia au legături istorice, culturale și religioase puternice, iar Belgradul a evitat până acum să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei.

Declarațiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe readuc în atenție și relația complicată dintre Serbia și NATO. În 1999, Alianța Nord-Atlantică a desfășurat o campanie de bombardamente împotriva fostei Republici Federale Iugoslavia, în timpul conflictului din Kosovo.