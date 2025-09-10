Video Momentul în care una dintre dronele rusești a fost doborâtă de sistemul antiaerian polonez: „S-a auzit o bubuitură în apropiere”

O dronă rusească care pătruns în spațiul aerian al Poloniei a fost doborâtă de antiaeriană. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare.

Este vorba de o înregistrare de pe o cameră de supraveghere de la o casă. În imagini se vede o lumină pe cer, deasupra Poloniei, care este doborâtă de sistemul antiarian.

„Dorm cu dopuri de urechi, așa că nu am auzit nimic, dar am văzut informațiile în această dimineață. Știu și de la prieteni că s-a auzit o bubuitură în apropiere”, a spus Aleksandra, proprietara clipului video.

„După ce am ajuns la serviciu, am decis să verific camerele de supraveghere de la domiciliu și, într-adevăr, camera de pe interfon a înregistrat momentul în care drona a fost doborâtă, înregistrat la 3:20 dimineața”, a explicat ea pentru TV24.

Femeia a adăugat că nu a văzut niciun serviciu de urgență la fața locului în acea dimineață. „Conduc spre serviciu într-o altă direcție, așa că, chiar dacă erau în drum, nu aveam cum să-i ratez”, a explicat ea.

În Cześniki, în același district, nu departe de locul unde se află casa femeii, au fost găsite rămășițele uneia dintre mașinile doborâte .

Miercuri dimineață, Guvernul a anunțat că, din cauza apariției dronelor rusești deasupra Poloniei, au fost trimise în acțiune două avioane F-35, două avioane F-16, precum și elicoptere MI-24, MI-17 și Black Hawk.

Armata poloneză a anunțat că a doborât drone care i-au încălcat spațiul aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei vecine, într-o acțiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa.

Este pentru prima oară de la declanșarea războiului din Ucraina, în 2022, când un stat membru NATO a acționat direct împotriva unor obiective rusești în spațiul său aerian. În urma incidentului, patru aeroporturi au fost închise, iar avioane de luptă poloneze și aliate au fost ridicate de la sol.

Autoritățile transmit că a fost o încălcare fără precedent a spațiului aerian și că obiectele doborâte au reprezentat o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor.

Premierul polonez Donald Tusk spune că „nu există nicio îndoială” că această provocare „este incomparabil mai periculoasă din punctul de vedere al Poloniei decât cele anterioare”.