Video Momentul în care un politician italian distruge un vitraliu istoric din Roma: „M-am trezit suspendat zece metri în aer”

O simplă recepție la Ministerul Întreprinderilor din Roma s-a transformat într-un moment de șoc, după ce un politician italian s-a împiedicat pe scări și a ajuns, pentru o clipă, cu jumătate din corp atârnat în gol. În urma căderii, o fereastră istorică, veche de aproape un secol, s-a făcut țăndări, provocând pagube de zeci de mii de euro.

Sursa video: X/ @mamboitaliano

Incidentul a avut loc la Palazzo Piacentini, sediul Ministerului Întreprinderilor. Emanuele Cani, consilier pentru Industrie al Regiunii Sardinia, s-a împiedicat pe treptele clădirii și a căzut cu capul direct într-un vitraliu celebru, realizat în 1932 de artistul futurist Mario Sironi. Lucrarea făcea parte din ansamblul „Carta del lavoro”, care înfățișa persoane angajate în diverse meserii și fusese restaurat în 2014. Momentul impactului a fost surprins pe filmare și a devenit rapid viral.

Cani a fost consultat de medici și se simte bine. Politicianul s-a declarat „foarte dezamăgit de paguba produsă”, informează publicația Il Post.

„M-am trezit cu fața și o parte a corpului suspendate zece metri în aer”

Într-un interviu pentru L’Unione Sarda, Cani a povestit cum a avut loc accidentul și cât de periculoasă a fost căderea: „Am avut zgârieturi și o vânătaie pe picior, dar putea fi mai rău. M-am trezit cu fața și o parte a corpului suspendate zece metri în aer”. El a explicat că s-a împiedicat din cauza poziționării greșite a piciorului și lipsei unei bariere de siguranță lângă ferestre: „Am căzut aproape câteva etaje”.

Critici și reacții online

După ce filmarea a devenit virală, Cani a fost ținta unui val de comentarii negative pe rețelele sociale. Politicianul a criticat aceste reacții: „Nu înțeleg acest val de ură în serie de pe rețelele sociale. Există o limită pentru toate”. El a subliniat că se afla în clădire „pentru muncă, cu ocazia Expo 2025” și că avea în plan să ajungă la sediul consiliului regional pentru a pregăti o ședință. „Nu am fost un sinucigaș sau un distrugător de artă. Am fost acolo pentru serviciu”, a mai spus consilierul, adăugând cu tristețe: „Știu. Unii ar fi vrut să cad”.

Până în prezent, nu au fost anunțate alte informații oficiale privind urmările administrative sau financiare ale incidentului.