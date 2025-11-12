Jandarmeria încearcă să dreagă busuiocul după ce a fost acuzată că ar cheltui banii contribuabililor ca să alerge după cantități infime de substanțe suspecte

O postare a Jandarmeriei Române, menită să răspundă ironiei declanșate de o informare inițială despre o captură mică de „substanțe suspecte”, a generat un val și mai puternic de reacții negative în mediul online.

Totul a pornit de la anunțul jandarmilor din Constanța privind descoperirea unui pliculeț cu o „substanță vegetală de culoare verde oliv, cu aspect și miros specifice substanțelor interzise”. În urma comentariilor ironice ale internauților - unii reducând cazul la o „frunză de leuștean” - Jandarmeria a încercat să explice seriozitatea combaterii traficului de droguri, indiferent de cantitate.

Instituția a distribuit miercuri, 12 noiembrie, pe Facebook, un text în care recunoaște tonul glumeț al multora dintre comentarii, dar atrage atenția asupra riscurilor.

„Zilele trecute, o postare referitoare la o constatare a jandarmilor constănțeni, în care a fost depistată o persoană având asupra sa o cantitate foarte mică de substanțe interzise, a stârnit numeroase reacții și ironii în mediul online. Am citit comentariile și am înțeles tonul glumeț al multora dintre ele. Da, cantitatea este mică. Poate părea nesemnificativă. Poate semăna, la prima vedere, cu «o frunză de leuștean», așa cum s-a ironizat. Dar dincolo de orice aparențe, trebuie să ne amintim un lucru esențial: indiferent de formă sau de cantitate, substanțele interzise rămân un pericol real! O cantitate mică poate ajunge la un copil - copilul meu, copilul tău, copilul oricăruia dintre noi. Poate fi suficientă pentru a face rău. (...) Pentru unii, poate fi doar «o frunză de leuștean». Pentru noi, este un pericol real la adresa celor pe care avem obligația să îi protejăm”, a transmis Jandarmeria.

Cum comentează românii

Departe de a îndrepta lucrurile, aşa cum se aştepta, Jandarmeria a devenit ţinta altor critici, si mai acide.

* „Deci insistaţi cu asta :)) ca să nu ajunga substanţele la copii, poate ar trebui să prindeţi traficanţii, nu copiii… Zic şi eu.”

* „Sunteți penibili în continuare. Foarte penibili. Oare nu vreți să vă ocupați de problemele reale ale cetățenilor?”

* „Păi pe ăştia cu 0.3 de ceai îi prindeți, că aia care bagă kilograme sunt ai voştri...”

* „Ah am înțeles ce ziceți - cantitățile mici ajung la copii și de aceea le vânați pe acestea. Cantitățile mari care trec prin port ajung direct la dealeri și asta nu reprezintă vreun pericol. Cinstit, continuați treaba bună pe care o faceți!”

* „Oh, insistați în a fi penibili.”

* „Eu aș intra în pământ de rușine, la câte nenorociri se întâmplă să insistați atâta pe asemenea tâmpenii. De la Caracal, la Gânj, la zecile de femei ucise cu complicitatea clară și evidentă a miliției, și până la jandarmeria care păzește interlopi pe la înmormântări. Și voi vă lăudați pe internet și faceți caz din asta? Pe bune? Pericolul real la adresa celor pe care aveți obligația să-i protejați, sunteți VOI”.

* „Așa e, băgați-l la pușcărie!!!! Ce contează dacă are 10kg sau 1 gram, la pușcărie 10 ani cu ei! Cam așa vreți să fie legea. Ceva în portul Constanța anul ăsta vreun staniol de asta cu leuștean măcar găsit?”

* „Prin portul Constanţa când vă faceţi timp să ajungeţi?”

* O să ajungem să ne fie frică să umblăm cu condimentele în buzunar sau în sacoşă atunci când venim de la Lidl !”

* „De la rușinos la penibil. Aplicați legea selectiv.”

* „Dacă acordați violenței domestice atenția pe care o acordați unei jumătăți de g, ar fi minunat!”, sunt doar câteva dintre mesajele lăsate la postarea Jandarmeriei.