Video Trump s-a împiedicat pe treptele Air Force One, exact ca Joe Biden. „Scările pentru copii” i-au jucat festa

Donald Trump a fost surprins împiedicându-se pe scările avionului prezidențial Air Force One, la doi ani după ce îl ironiza pe Joe Biden pentru un incident identic.

Președintele american Donald Trump a trecut printr-un moment jenant în fața camerelor de filmat, când s-a împiedicat urcând treptele scurte ale avionului Air Force One, trepte pe care chiar el le numise în trecut „scările pentru copii”.

Incidentul amintește de un moment similar petrecut în urmă cu doi ani, când Joe Biden s-a împiedicat în același loc, iar Trump nu a ratat ocazia să-l ridiculizeze public.

Deși Trump nu a oferit încă o reacție oficială la propriul său incident, imaginile surprinse au devenit rapid virale pe rețelele sociale, iar comentariile din trecut i-au fost imediat reamintite.

Ce spunea Trump despre Biden în 2023

După ce Biden s-a împiedicat urcând scările Air Force One în 2023, Trump a comentat în stilul său caracteristic, făcând glume pe seama adversarului democrat. „Mincinosul Joe nici măcar nu poate să urce scările pentru copii de la bordul Air Force One. Nu e groaznic? Vrei să vezi un bărbat sau o femeie cum urcă sau coboară din Air Force One, frumos, drept, să facă cu mâna tuturor.”

Trump a continuat, criticându-l pentru lipsa de grație: „Tipul ăsta merge pe scările mici, noi le numim scările copiilor, iar acum ar trebui să exerseze, pentru că nu poate să urce sau să coboare. Îi este mai greu să urce decât să coboare, ceea ce ar trebui să fie mai ușor. Haideți nici măcar să nu ne gândim la asta.”