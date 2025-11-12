Un pacient cu fractură de claviculă a căzut de pe o targă defectă la Spitalul Județean Ploiești

Un nou episod revoltător a avut loc la Spitalul Județean din Ploiești. Un bărbat imobilizat, care fusese adus cu fractură de claviculă, a căzut de pe targa pe care era transportat.

Surse medicale spun că targa era defectă, însă toate celelalte erau deja ocupate.

O anchetă internă a fost demarată pentru a stabili responsabilitățile în acest caz.

Acesta nu este însă primul incident de acest gen la Spitalul Județean din Ploiești. Pe 24 octombrie, un alt pacient a fost scăpat cu targa pe rampa de acces a spitalului.

Bătrânul fusese adus cu ambulanța de la Câmpina, iar potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere, targa a lovit un obstacol și pacientul a căzut. În încercarea de a-l prinde, brancardierul a căzut peste bătrân, scrie presa locală.

În momentul în care ambulanțierul a încercat să coboare targa, aceasta s-a dezechilibrat, iar bărbatul a căzut, suferind un traumatism cranio-cerebral.

Victima a fost dusă de urgență în Unitatea de Primiri Urgențe, investigată și apoi internată în secția de Neurochirurgie, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. În prezent, se află în secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a spitalului.