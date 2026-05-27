O șoferiță oprită pe pista de biciclete, agresată de un biciclist. Tânăra reclamă atitudinea polițiștilor: „Se mai întâmplă. E ceva normal”

Două tinere au fost agresate de un biciclist care le-a rupt numărul de la maşină, iar pe una chiar ar fi lovit-o.

Un eveniment petrecut în trafic marți seară în Capitală a ajuns în atenția poliției, după ce o șoferiță care a oprit pe pista de bicicliști reclamă că a fost atacată de un biciclist.

Potrivit propriilor mărturisiri, tânăra a oprit maşina la intrarea într-un complex rezidenţial unde locuia prietena ei, pe o pistă de biciclete. Femeia spune că s-a oprit doar 2 minute să o ia și pe prietena ei, dar un bărbat, pe bicicletă, a reacționat violent și a început să lovească mașina cu mâinile și picioarele, supărat că autoturismul bloca pista de biciclete.

”Ne înjura, se uita urât. Apoi a luat-o înainte, noi am mers în spatele lui, am vrut să îl filmez. A pus frână. Am pus şi eu frână şi ne-am oprit unul în altul. A venit lângă geamul meu. A intrat peste mine în maşină", a spus șoferița pentru Observator.

Ea a menționat că în momentul în care a coborât din autoturism să verifice dacă mașina este întreagă individul i-ar fi dat doi pumni în față.

Cele două femei spun că au sunat imediat la 112, însă agresorul, care purta şi cagulă, şi cască, a reuşit să fugă.

Tinerele reclamă atitudinea Poliției

Cele două tineri sunt nemulțumite și de atitudinea poliției în acest caz.

"Am ajuns la poliţie, am stat câteva ore. Discuţiile erau în mare ceva de genul: «Dar aţi făcut ceva, l-aţi provocat? Aţi parcat pe pista de biciclete… Dacă vă întâlniţi mâine aici cu el?» Exact asta l-am întrebat pe domnul poliţist. Dacă mă mai întâlnesc ce o să se întâmple? «Nu cred. Se mai întâmplă. E ceva normal. Stați liniștită că nu o să se întâmple nimic»", a explicat șoferița.

Deocamdată, agresorul nu a fost identificat. Reprezentanţii poliţiei spun că agenţii care se ocupă de caz au respectat procedura în declaraţiile luate victimelor.