Biciclist descoperit mort pe un drum din Botoşani. Poliştii l-au identificat pe şoferul care fugise. Unde ascunsese maşina implicată în accident

După ce trupul unui biciclist a fost descoperit pe un drum dintr-o comună din Botoşani, poliţiştii au reuşit să-l găsească pe şoferul care fugise imediat după impact şi ascunsese maşina implicată în accident.

Sâmbătă, 6 decembrie 2025, dimineața, câţiva trecători au descoperit trupul unui bărbat pe un drum din comuna Tudora, județul Botoșani, și au alertat imediat poliția. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că victima, alături de care a fost descoperită o bicicletă, a fost accidentată de un autoturism, iar cercetările preliminare au identificat un șofer de 20 de ani drept presupusul vinovat.

În urma cercetărilor, polițiștii l-au identificat pe șoferul fugar pe un drum din apropiere și au descoperit că acesta ascunsese mașina în curtea unui vecin, acoperind-o cu o prelată peste care a pus mai mulţi snopi de coceni de porumb, în încercarea de a șterge urmele accidentului.

→ Imaginea 1/3: masina accident botosani 03 IPJ Botoşani jpg

Testarea cu aparatul etilotest a arătat că șoferul avea o alcoolemie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit polițiștilor, tânărul conducea pe aceeași direcție cu victima, care se deplasa pe bicicletă, și nu a reușit să evite impactul.

În urma coliziunii, bărbatul de 30 de ani a decedat pe loc, iar tânărul şofer, în vârstă de 20 de ani, a părăsit imediat locul accidentului, fără să solicite ajutor medical sau să anunțe autoritățile, motiv pentru care pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, la care se adaugă şi conducerea sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.