Marți, 2 Decembrie 2025
Ministrul ucrainean de Externe, acuzații directe la adresa lui Putin: „Amenință libertatea navigaţiei"

Război în Ucraina
Publicat:

Ucraina susține că Rusia pune în pericol siguranța navigației în Marea Neagră, după ce Vladimir Putin a amenințat că va extinde atacurile împotriva navelor care intră în porturile ucrainene, în contextul recentelor lovituri asupra petrolierelelor folosite la exportul de petrol rusesc.

Andrii Sîbiga a reacționat dur după declarațiile lui Vladimir Putin FOTO: Facebook
Andrii Sîbiga a reacționat dur după declarațiile lui Vladimir Putin FOTO: Facebook

Ucraina a reacționat dur după declarațiile repetate ale președintelui rus Vladimir Putin. „Pentru a doua zi la rând, Putin face declaraţii care demonstrează că nu intenţionează să pună capăt războiului”, a scris Andrii Sîbiga pe reţeaua X. Ministrul ucrainean a subliniat că Putin „a spus ieri că este pregătit să lupte toată iarna. Astăzi, el ameninţă porturile maritime şi libertatea navigaţiei”.

Declarațiile au venit la scurt timp după ce liderul de la Kremlin a acuzat Ucraina de „piraterie, în urma atacurilor cu drone asupra unor nave comerciale rusești din Marea Neagră.

Amenințările lui Putin

Înaintea întâlnirii cu emisarul american Steve Witkoff, pentru discuții legate de planul de pace propus de președintele SUA, Donald Trump, Putin a avertizat că Rusia își va „extinde paleta loviturilor împotriva navelor care intră în porturile ucrainene”. El a precizat că represaliile ar putea viza atât navele ucrainene, cât și nave ale statelor occidentale care ar sprijini atacurile, relatează RBC Ukraine.

Liderul rus a amenințat de asemenea cu „tăierea completă a accesului Ucrainei la Marea Neagră”.

Seria atacurilor asupra petrolierelor

Două petroliere, Kairos și Virat, aflate sub pavilionul Gambiei și parte din așa-numita „flotă din umbră” folosită de Rusia pentru a ocoli sancțiunile occidentale, au fost lovite vineri seară de drone navale ucrainene în apropierea coastelor Turciei, în afara apelor sale teritoriale. Virat a fost lovit din nou sâmbătă dimineața. Ambele se deplasau fără încărcătură spre portul rusesc Novorossiisk, unde un alt atac cu drone a scos din funcțiune un terminal petrolier.

Un al treilea petrolier, Mersin, sub pavilion panamez, dar operat de o companie turcă, a fost avariat joi în Atlantic, lângă Senegal, în urma a patru explozii externe, a căror cauză rămâne neclară.

Autoritățile turce au raportat și atacarea unei nave rusești care transporta ulei de floarea-soarelui, însă Ucraina a negat orice implicare.

Atacurile asupra petrolierelor Kairos și Virat sunt primele asupra unor nave civile recunoscute oficial de Kiev de la începutul războiului. Acestea ridică riscul ca Rusia să răspundă în mod similar, deși este puțin probabil să lovească nave comerciale aflate în apele teritoriale ale Turciei, Bulgariei sau României, deoarece un astfel de gest ar echivala cu un atac asupra unor state NATO.

Reacția Turciei

Președintele Recep Tayyip Erdogan a avertizat luni asupra unei „escaladări îngrijorătoare”, declarând că războiul „a atins în mod clar un nivel care ameninţă siguranţa navigaţiei în Marea Neagră”. El a subliniat că Turcia „nu poate accepta aceste atacuri în nicio circumstanţă, întrucât ameninţă securitatea navigaţiei, mediul şi viaţa în zona noastră economică exclusivă” și că Ankara „adresează avertismentele necesare tuturor părţilor implicate”.

