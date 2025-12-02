Foto Un al treilea petrolier rusesc a fost atacat în Marea Neagră, anunță autoritățile turce

Un petrolier care transporta ulei de floarea-soarelui din Rusia în Georgia a fost atacat în Marea Neagră, a anunțat marți autoritatea maritimă turcă, la câteva zile după ce două petroliere rusești din „flota din umbră” a Rusiei au fost atacate de drone navale ucrainene, relatează AP.

Direcția Generală pentru Afaceri Maritime din Turcia a precizat că nava MIDVOLGA-2 a fost atacată la aproximativ 130 de kilometri în largul coastei turcești. Niciunul dintre cei 13 membri ai echipajului nu au fost rănit, iar nava nu a solicitat asistență.

Petrolierul se îndrepta spre portul turcesc Sinop, a anunțat autoritatea maritimă într-un comunicat publicat pe X.

Luni, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a denunțat atacu cu drone al Ucrainei asupra a două nave rusești, Kairos și Virat, afirmând că acesta semnalează o „escaladare îngrijorătoare” a conflictului.

„Nu putem tolera aceste atacuri, care amenință siguranța navigației, viața și mediul înconjurător, în special în propria noastră zonă exclusivă”, a declarat Erdogan într-un discurs televizat. „Emitem avertismentele necesare tuturor părților cu privire la astfel de situații.”

Atacurile de vineri împotriva navelor Kairos și Virat au avut loc în zona economică exclusivă a Turciei. S-a raportat că membrii echipajului de la bordul ambelor nave sunt în siguranță.

Baza de date OpenSanctions, care urmărește persoanele sau organizațiile implicate în eludarea sancțiunilor, cataloghează aceste nave ca făcând parte dintr-o flotă folosită pentru a eluda sancțiunile impuse Rusiei în urma invaziei Ucrainei.

Ucraina a efectuat cu succes atacuri navale împotriva navelor rusești în timpul războiului, în special cu drone navale. Totuși misiunile ucrainene s-au limitat anterior în bună parte la apele din nordul Mării Negre.