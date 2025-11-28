search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Alertă în Marea Neagră: Două petroliere din „flota fantomă” a Rusiei au luat foc în apropierea Strâmtorii Bosfor

0
0
Publicat:

Două petroliere rusești au suferit explozii misterioase în Marea Neagră, în apropierea Strâmtorii Bosfor, urmate de incendii la bord, iar autoritățile turce au lansat operațiuni de salvare pentru echipajele aflate pe nave, transmit Reuters și surse oficiale turce.

Petrolierul rus Kairos a luat foc în largul Mării Negre FOTO: X/ @CrimeaUA1
Petrolierul rus Kairos a luat foc în largul Mării Negre FOTO: X/ @CrimeaUA1

Tancul petrolier Kairos, lung de 274 de metri, a suferit o explozie și a luat foc în timp ce se deplasa din Egipt spre Rusia, a informat Ministerul turc al Transporturilor, potrivit Reuters. „Kairos se îndrepta spre portul Novorossiisk (Rusia) când a raportat un impact extern ce a cauzat un incendiu la 28 mile nautice de coasta Turciei”, a precizat Direcția turcă pentru afaceri maritime (DGM).

Două bărci rapide de salvare, un remorcher și o navă de răspuns de urgență au fost trimise imediat la fața locului, iar cei 25 de membri ai echipajului au fost salvați și sunt teferi, a adăugat ministerul turc. Echipajul a fost evacuat, însă incendiul continuă la bord.

Potrivit agenției maritime Tribeca, Kairos naviga sub pavilionul Gambiei și fără încărcătură în momentul incidentului. Datele agenției indică că nava ar fi putut lovi o mină și se află în pericol de scufundare.

Un al doilea petrolier, Virat, afectat

Un al doilea petrolier, Virat, a fost lovit la circa 35 mile nautice de țărm, mai spre estul Mării Negre. La locul incidentului au fost trimise echipe de salvare și o navă comercială. În sala mașinilor a fost detectat un fum dens, însă cei 20 de membri ai echipajului sunt teferi.

Un al doilea petrolier rus, Virat, a fost lovit FOTO: X/ @CrimeaUA1
Un al doilea petrolier rus, Virat, a fost lovit FOTO: X/ @CrimeaUA1

Atât Kairos, cât și Virat se află pe lista navelor supuse sancțiunilor impuse Rusiei după invazia din Ucraina în 2022, potrivit datelor LSEG.

Pericole în Marea Neagră

În ultimii ani, în Marea Neagră au existat incidente în care nave au lovit mine plutitoare, iar unele mine au fost găsite în derivă pe mare. Autoritățile turce și aleță NATO monitorizează aceste pericole, iar traficul maritim prin Strâmtoarea Bosfor a continuat, potrivit agenției Tribeca.

Turcia, Bulgaria și România, țări NATO riverane Mării Negre, au înființat în 2024 un grup naval specializat în combaterea minelor (MCM Black Sea) pentru a preveni astfel de accidente.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
digi24.ro
image
România implementează cu mare greutate colectarea separată a textilelor, iar tone de haine vechi ajung în continuare la gunoi, în loc să fie reciclate.
stirileprotv.ro
image
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”
gandul.ro
image
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
mediafax.ro
image
Cum a fost surprinsă frumoasa Anna Kournikova. Fosta mare sportivă este însărcinată, dar nu renunță la micile plăceri
fanatik.ro
image
REPORTAJ Ce s-a văzut la Târgul de Crăciun din Constanța în prima zi: urși suspendați pe un bloc în construcție, butoaie murdare și patinoar fără gheață
libertatea.ro
image
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
digisport.ro
image
Ioana Dogioiu, studii la privat, cu licență la stat - Detaliul lipsă din CV-ul purtătoarei de cuvânt a Guvernului
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
Salariul unui soldat la început de carieră. 600 de tineri au depus jurământul
observatornews.ro
image
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
cancan.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
prosport.ro
image
Programul supermarketurilor pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2025: ce magazine sunt deschise și până la ce oră
playtech.ro
image
Celebrul fotbalist se căsătorește cu o cunoscută actriță de filme pentru adulți. Cine este femeia care l-a cucerit
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
După un deceniu: un fost patron din Liga 1 a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare! I-a fost confiscată o avere
digisport.ro
image
Judecătorii din SUA au decis. Cine este proprietarul Castelului Bran
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat în această seară! Zona în care s-a produs seismul
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Bomba momentului, un alt minstru din Guvernul Bolojan are CV-ul praf!
romaniatv.net
image
Modificări importante făcute de Hidroelectrica. Toți clienții din România care au contract trebuie să știe
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Ursuleți de pluș „spânzurați” pe blocuri, decoruri murdare. Scandal la Târgurile de Crăciun din Constanța și Focșani
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
Chifle cu gem de caise, Sursa foto shutterstock 2390464819 jpg
Chifle cu gem de caise. Mai pufoase nu există!
clickpentrufemei.ro
Armored Knight Mounted on Cloaked Horse jpg
O mică istorie a calului medieval - animalul legendar care a ridicat cavaleri, armate și civilizații
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Ce alternativă naturală și regală de Botox folosește Prințesa Kate. Arma sa secretă împotriva îmbătrânirii pentru un ten de divă

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
Horoscopul dragostei pentru decembrie 2025: ce schimbări vor afecta pe toata lumea?