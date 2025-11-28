Alertă în Marea Neagră: Două petroliere din „flota fantomă” a Rusiei au luat foc în apropierea Strâmtorii Bosfor

Două petroliere rusești au suferit explozii misterioase în Marea Neagră, în apropierea Strâmtorii Bosfor, urmate de incendii la bord, iar autoritățile turce au lansat operațiuni de salvare pentru echipajele aflate pe nave, transmit Reuters și surse oficiale turce.

Tancul petrolier Kairos, lung de 274 de metri, a suferit o explozie și a luat foc în timp ce se deplasa din Egipt spre Rusia, a informat Ministerul turc al Transporturilor, potrivit Reuters. „Kairos se îndrepta spre portul Novorossiisk (Rusia) când a raportat un impact extern ce a cauzat un incendiu la 28 mile nautice de coasta Turciei”, a precizat Direcția turcă pentru afaceri maritime (DGM).

Două bărci rapide de salvare, un remorcher și o navă de răspuns de urgență au fost trimise imediat la fața locului, iar cei 25 de membri ai echipajului au fost salvați și sunt teferi, a adăugat ministerul turc. Echipajul a fost evacuat, însă incendiul continuă la bord.

Potrivit agenției maritime Tribeca, Kairos naviga sub pavilionul Gambiei și fără încărcătură în momentul incidentului. Datele agenției indică că nava ar fi putut lovi o mină și se află în pericol de scufundare.

Un al doilea petrolier, Virat, afectat

Un al doilea petrolier, Virat, a fost lovit la circa 35 mile nautice de țărm, mai spre estul Mării Negre. La locul incidentului au fost trimise echipe de salvare și o navă comercială. În sala mașinilor a fost detectat un fum dens, însă cei 20 de membri ai echipajului sunt teferi.

Atât Kairos, cât și Virat se află pe lista navelor supuse sancțiunilor impuse Rusiei după invazia din Ucraina în 2022, potrivit datelor LSEG.

Pericole în Marea Neagră

În ultimii ani, în Marea Neagră au existat incidente în care nave au lovit mine plutitoare, iar unele mine au fost găsite în derivă pe mare. Autoritățile turce și aleță NATO monitorizează aceste pericole, iar traficul maritim prin Strâmtoarea Bosfor a continuat, potrivit agenției Tribeca.

Turcia, Bulgaria și România, țări NATO riverane Mării Negre, au înființat în 2024 un grup naval specializat în combaterea minelor (MCM Black Sea) pentru a preveni astfel de accidente.