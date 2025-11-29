Atac cu drone în Marea Neagră. Forțele ucrainene au lovit un terminal petrolier rusesc

Drone navale ucrainene au lovit sâmbătă dimineaţa devreme un terminal petrolier în portul rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră.

Terminalul serveşte la exportul ţiţeiului transportat prin unul din cele mai mari oleoducte din lume, care porneşte din Kazahstan, din apropiere de Marea Caspică, şi traversează Rusia, relatează Agerpres.

Conducta este exploatată de Caspian Pipeline Consortium; compania a raportat într-un comunicat că un "atac terorist" cu drone navale a avariat unul din cele trei docuri ale terminalului, unde se alimentează petrolierele. Docul respectiv a suferit "distrugeri importante" şi nu mai poate fi utilizat, a precizat sursa respectivă.

Conform comunicatului Caspian, sistemele de urgenţă au blocat valvele în momentul atacului, iar informaţiile preliminare arată că nu s-a produs nicio poluare cu petrol a Mării Negre.

Ministerul kazah al energiei a apreciat că atacul a fost "inacceptabil" şi a creat "riscuri pentru securitatea energetică mondială".