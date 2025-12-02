Putin amenință Europa: spune că „este gata pentru un război chiar acum”

Preşedintele rus Vladimir Putin a reluat marţi retorica sa belicoasă, afirmând că Rusia „este pregătită chiar acum pentru un război cu Europa”, o declaraţie făcută cu puţin timp înaintea întrevederii programate la Kremlin cu emisarul american Steve Witkoff şi cu Jared Kushner, ginerele fostului preşedinte Donald Trump.

„Nu intenţionăm să atacăm Europa, dar dacă Europa îşi doreşte confruntarea şi o începe, noi suntem pregătiţi chiar în acest moment”, a spus liderul de la Kremlin, lăsând să planeze asupra discuțiilor o tensiune calculată.

Întâlnirea cu reprezentanţii americani are loc în contextul în care Washingtonul sondează posibile formule de pace pentru a opri invazia declanşată de Moscova în Ucraina, aflată în al patrulea an de război. Totuşi, Putin a ţinut să sublinieze că unele puteri europene „avansează condiţii absolut inacceptabile” pentru orice eventual acord privind viitorul Ucrainei.

În paralel, Andrius Kubilius, responsabilul UE pentru apărare, a avertizat într-un interviu pentru Euronews că Europa trebuie să îşi consolideze rapid rolul geopolitic dacă vrea să influenţeze versiunea finală a unui posibil plan de pace.

Declarațiile lui Putin au venit într-o tiradă cu accente evident ofensiv-diplomatice, sugerând că statele europene ar bloca eforturile Washingtonului de a contura o strategie de ieșire din conflict: „Europa împiedică administraţia americană să obţină pacea în Ucraina”, a insistat el, fără a detalia care sunt cerinţele europenilor considerate inadmisibile.

Remarcile par însă calibrate mai degrabă pentru a cultiva divergenţe între Washington şi capitalele europene, toate angajate ferm în sprijinirea Kievului și în ajustarea unor propuneri anterioare de pace, pe care Moscova le considera prea favorabile intereselor sale.

În acelaşi registru ameninţător, Putin a avertizat că Rusia va riposta după atacurile recente ale Kievului asupra unor nave din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei din Marea Neagră. Liderul rus a vorbit despre „piraterie” şi a ameninţat cu intensificarea loviturilor asupra porturilor ucrainene şi asupra „oricărei nave care intră în acestea”.