Ministrul german al apărării avertizează că sateliții ruși urmăresc sateliți Intelsat utilizați de forțele germane

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a avertizat joi în privinţa ameninţării crescânde reprezentate de activităţile spaţiale ruseşti, menţionând îngrijorări legate de doi sateliţi ruşi care urmăresc sateliţii Intelsat utilizaţi de forţele germane şi de alţii, relatează Reuters şi AFP.

„Rusia şi China şi-au extins rapid capacităţile de război în spaţiu în ultimii ani: pot perturba funcţionarea sateliţilor, îi pot bruia, manipula sau chiar distruge cinetic”, a declarat el la o conferinţă pe tema spaţiului care a avut loc la Berlin, scrie Agerpres.

Pistorius a subliniat necesitatea unor discuţii despre dezvoltarea capacităţilor ofensive în spaţiu ca mijloc de descurajare, indicând utilizarea de către Rusia a doi dintre sateliţii săi Luch Olymp pentru a urmări sateliţii Intelsat.

Germania va cheltui 35 miliarde de euro pentru apărarea spaţială până în 2030, a anunţat Boris Pistorius, citând ameninţarea reprezentată de Rusia şi China. „Creăm structuri în cadrul forţelor armate germane care să ne permită să ne apărăm eficient şi să descurajăm potenţialii adversari în spaţiu”, a spus ministrul german.

Arhitectura de securitate spaţială a Germaniei va cuprinde „un sistem rezistent de constelaţii de sateliţi, staţii terestre, capacităţi de lansare sigure şi servicii conexe”, precum şi „securitate cibernetică pentru toate sistemele spaţiale”. De asemenea, Germania „îşi îmbunătăţeşte cunoaşterea situaţiei pe orbită prin utilizarea de radare, telescoape şi prin desfăşurarea viitoare a sateliţilor de supraveghere spaţială”, a arătat Pistorius.