Ministrul german al Apărării: Dronele rusești au fost „în mod clar direcționate” spre spațiul aerian al Poloniei

Dronele rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei au fost „în mod clar direcționate” în acest scop și reprezintă o nouă provocare din partea Moscovei, a declarat miercuri ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

„Nu există absolut niciun motiv să presupunem că a fost vorba despre erori de traiectorie sau incidente similare”, a subliniat Pistorius, vorbind în Bundestag, fiind citat de AFP și dpa, preluat de Agerpres.

Guvernul german a catalogat incidentul drept unul „foarte, foarte grav”, care arată că Rusia „testează” NATO. „Acesta este un incident foarte, foarte serios. (…) Arată încă o dată cu ce amenințare ne confruntăm și cât de mult ne testează Rusia”, a declarat purtătorul de cuvânt Sebastian Hille.

Berlinul a confirmat că se află în contact strâns cu autoritățile de la Varșovia și a susținut decizia Poloniei de a invoca articolul 4 al Tratatului NATO. „Din punctul nostru de vedere, acest lucru este pe deplin justificat şi subliniază cât de serios trebuie să luăm noi, ca aliaţi, acest incident”, a adăugat Hille.

Șeful diplomației germane, Johann Wadephul, a mers și mai departe, acuzând Kremlinul că „a riscat deliberat o escaladare periculoasă”. „După trei ani de război în Ucraina, Moscova încă nu este pregătită să negocieze serios. Dimpotrivă, vrea să subjuge Ucraina prin orice mijloace. Trebuie și vom oferi un răspuns clar la aceasta”, a spus Johann Wadephul, care a evidențiat și participarea avioanelor olandeze la securizarea spațiului aerian polonez ca dovadă a unității NATO.

Polonia a confirmat miercuri că a identificat 19 încălcări ale spațiului său aerian de către drone rusești și că a doborât cel puțin trei dintre acestea cu sprijinul aeronavelor aliate. Premierul Donald Tusk a descris situația drept „o provocare la scară largă” și a convocat de urgență aliații în baza articolului 4 al Tratatului NATO – măsură utilizată doar de opt ori în istoria Alianței.

Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri, într-un comunicat oficial, că dronele sale au efectuat un atac masiv asupra unor facilități militare din vestul Ucrainei, însă a negat că ar fi intenționat să lovească obiective aflate pe teritoriul Poloniei.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că România este solidară cu Polonia, precizând că, dacă va fi cazul, procedurile sunt pregătite „pentru a reacţiona la fel” în România.