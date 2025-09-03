Friedrich Merz l-a numit pe Putin unul dintre cei mai răi criminali de război. Reacția Kremlinului

Kremlinul a reacționat, miercuri, după ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat că președintele rus Vladimir Putin este „poate cel mai sever criminal de război al vremurilor noastre”.

Merz a afirmat într-un interviu acordat postului ProSieben.Sat1, difuzat marți, că Putin este „poate cel mai sever criminal de război al vremurilor noastre” și că nu există loc pentru indulgență față de astfel de persoane.

„El (Putin) este un criminal de război. Este poate cel mai sever criminal de război al vremurilor noastre, pe care îl vedem acum la o scară largă. Și trebuie pur și simplu să fim clari în privința felului în care trebuie tratați criminalii de război. În acest caz, politica de conciliere nu își are locul”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

Reacția Kremlinului

Întrebat, în timpul unei vizite în China, despre propunerea lui Merz ca Geneva să fie locul desfășurării unor eventuale negocieri de pace între Ucraina și Rusia, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus: „Merz a făcut multe declarații defavorabile în ultimele ore, așa că este greu de luat în considerare opinia sa în acest moment”, citează Reuters.

Întrebat la ce declarații se referă, Peskov a răspuns: „La adresa președintelui nostru.”

Kremlinul neagă că forțele sale ar fi comis crime de război în Ucraina. De asemenea, a catalogat drept „scandaloasă” emiterea, în 2023, a unui mandat de arestare pe numele lui Putin de către Curtea Penală Internațională, care îl acuza pe liderul rus de crima de război constând în răpirea a sute de copii din Ucraina.