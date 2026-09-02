 Estonia are un nou președinte: Ülle Madise, a doua femeie care ocupă funcția. Nicușor Dan: „Suntem parteneri europeni apropiați” | adevarul.ro
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Estonia are un nou președinte: Ülle Madise, a doua femeie care ocupă funcția. Nicușor Dan: „Suntem parteneri europeni apropiați”

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Parlamentul Estoniei a ales-o miercuri, 2 septembrie, pe Ülle Madise ca viitor preşedinte al țării, devenind astfel astfel a doua femeie care ocupă această funcţie, în mare parte ceremonială.

Ülle Madise
Ülle Madise Foto: X@AlarKaris

Potrivit News.ro, Ülle Madise, în vârstă de 51 de ani, este cancelarul pentru Justiție al Estoniei din 2015, funcție care include și atribuții de ombudsman, iar ea va ocupa funcția de președinte pentru următorii cinci ani.

Estonia, o ţară de 1,4 milioane de locuitori care se învecinează cu Rusia, se numără printre cei mai fervenţi susţinători ai Ucrainei şi critici ai Moscovei din cadrul NATO şi al Uniunii Europene. Estonia a devenit una dintre ţările cu cele mai mari cheltuieli militare, alocând în acest an 5,4% din produsul intern brut pentru apărare.

În Estonia, președintele este ales de parlament, iar Ülle Madise a fost singurul candidat. Ea a fost aleasă din primul tur cu 71 de voturi din 78 și îi succede lui Alar Karis, care nu a mai candidat pentru un al doilea mandat. Madise își va prelua funcția pe 12 octombrie, când va depune jurământul.

Ea va fi a doua femeie președinte a Estoniei, după Kersti Kaljulaid.

Președintele Nicușor Dan a felicitat-o într-o postare pe X.

„Felicitări, Ülle Madise, pentru alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Estoniei! România și Estonia sunt parteneri europeni apropiați și aliați în cadrul NATO, uniți de responsabilitatea comună pentru securitatea regiunii noastre și a flancului estic al NATO, de la Marea Baltică la Marea Neagră.

Aștept cu nerăbdare să lucrăm îndeaproape împreună pentru aprofundarea parteneriatului dintre țările noastre, în beneficiul securității și prosperității popoarelor noastre”, a transmis acesta.

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