Merz susține că viitorul președinte al Germaniei ar trebui să fie o femeie. „Decizia mea este definitivă”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni, 2 noiembrie, că viitorul președinte al Germaniei, care îl va înlocui pe Frank-Walter Steinmeier, ar trebui să fie o femeie.

Friedrich Merz Foto: AFP

„Decizia mea este definitivă într-un singur aspect: trebuie să fie o femeie”, a declarat cancelarul german, potrivit unor surse din cadrul Partidului său Creştin Democrat (CDU), scrie News.ro.

„Voi propune partidului (...) o candidată de centru”, a declarat Friedrich Merz la o reuniune cu uşile închise a responsabililor locali ai CDU.

El nu a evocat însă niciun nume, potrivit aceloraşi surse.

Anterior, fostul cancelar Angela Merkel a spus, la rândul său, că este timpul ca o femeie să-i succeadă preşedintelui Frank-Walter Steinmeie.

„Sunt 77 de ani de istorie a Republicii Federale Germania şi nu a existat niciodată o femeie în funcţia de preşedinte al ţării”, a spus Merkel vineri într-un interviu pentru postul MagentaTV. Toată lumea ar trebui să se întrebe „dacă nu ar fi timpul acum”, a spus aceasta.

„Ştiu oameni care sunt deja născute, sunt femei şi ar putea să facă asta”, a subliniat Merkel, care a refuzat să menţioneze vreun nume.

Markus Söder, liderul Uniunii Creștin-Sociale (CSU), o susține pe Ilse Aigner, președinta Parlamentului landului Bavaria, pentru a-i succeda lui Frank-Walter Steinmeier, președintele Germaniei.

Printre celelalte nume vehiculate se numără Julia Klöckner, președinta Bundestagului, Karin Prien, ministra federală a Educației, și Annegret Kramp-Karrenbauer, fosta președintă a CDU și fostă ministră a Apărării.

Germania are un sistem parlamentar, în care cancelarul conduce guvernul, iar președintele are în principal un rol reprezentativ și ceremonial.

Totuși, șeful statului are și atribuții politice importante: reprezintă Germania în relațiile internaționale, semnează legile federale înainte de intrarea lor în vigoare, poate refuza promulgarea celor pe care le consideră neconstituționale și poate acorda grațieri.

De asemenea, are anumite prerogative speciale în perioade de instabilitate politică.

Președintele este ales pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit o singură dată. Deși nu se implică, de regulă, în disputele politice cotidiene, acesta poate influența dezbaterea publică și poate interveni pentru apărarea Constituției și a unității statului.