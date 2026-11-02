Suspiciuni de spionaj la vârful statului german. Apple a trimis notificări de securitate

Unii membri ai Bundestagului și ai guvernului federal german au primit avertizări de la Apple că iPhone-urile lor ar fi putut deveni ținta unor programe de spionaj, a confirmat ministrul german al digitalizării, Karsten Wildberger. Deocamdată, nu se știe câte persoane au primit alertele și nici dacă atacurile au reușit.

Atacatorii ar putea accesa microfonul şi camera. Foto: arhivă

Duminică, în emisiunea „Bericht aus Berlin” a postului ARD, Karsten Wildberger a declarat că a existat „o notificare de la Apple potrivit căreia anumite dispozitive ar fi putut fi compromise cu așa-numite programe de spionaj”.

Potrivit unei scrisori a Oficiului Federal pentru Securitatea Informației (BSI), pe care ministrul a consultat-o, alertele au început să ajungă pe telefoanele vizate pe 29 octombrie. Mesajele anunțau că Apple detectase un atac cu „programe de spionaj mercenare”, adică instrumente folosite pentru spionaj la comandă, notează Euronews.

Karsten Wildberger a spus că BSI a „reacționat foarte rapid” și le-a scris tuturor celor vizați pentru a le explica ce măsuri să ia. Ministrul nu a precizat numele politicienilor care au primit avertizările.

Instituția le-a recomandat să pornească, din precauție, de la ideea că telefoanele lor ar putea fi compromise, a explicat oficialul.

Nici Apple, nici autoritățile germane nu au anunțat cine s-ar putea afla în spatele atacului. Momentan BSI nu a transmis niciun punct de vedere.

Ce semnalează avertizările Apple și la ce pot avea acces atacatorii

Apple trimite astfel de notificări atunci când consideră că un utilizator a devenit ținta individuală a unui atac cu programe de spionaj mercenare. Compania descrie aceste atacuri drept „mult mai sofisticate decât activitatea infracțională cibernetică obișnuită”.

Aceste programe sunt mai greu de detectat și de blocat, explică Apple, dar marea majoritate a utilizatorilor nu vor deveni niciodată ținte ale unor asemenea atacuri.

Avertizările apar pe ecranul de blocare al iPhone-ului și în setările telefonului. Apple le trimite și prin e-mail.

Potrivit BSI, asemenea programe le pot permite atacatorilor să citească mesajele, inclusiv pe cele trimise prin aplicații criptate, și să acceseze apelurile, contactele, calendarele și datele de localizare. Totodată, pot activa microfonul și camera telefonului.