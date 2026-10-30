 Angela Merkel cere ca o femeie să-i succeadă președintelui Germaniei: „Sunt 77 de ani de istorie a Republicii Federale Germania” | adevarul.ro
search
Vineri, 30 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Angela Merkel cere ca o femeie să-i succeadă președintelui Germaniei: „Sunt 77 de ani de istorie a Republicii Federale Germania”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Angela Merkel, fost cancelar al Germaniei, a spus vineri, 30 octombrie, că este timpul ca o femeie să-i succeadă preşedintelui Frank-Walter Steinmeier atunci când se încheie al doilea mandat.

Angela Merkel
Angela Merkel Foto: Shutterstock

„Sunt 77 de ani de istorie a Republicii Federale Germania şi nu a existat niciodată o femeie în funcţia de preşedinte al ţării”, a spus Merkel vineri într-un interviu pentru postul MagentaTV, potrivit Agerpres.

Toată lumea ar trebui să se întrebe „dacă nu ar fi timpul acum”, a spus aceasta.

Ştiu oameni care sunt deja născute, sunt femei şi ar putea să facă asta”, a subliniat Merkel, care a refuzat să menţioneze vreun nume.

Markus Söder, liderul Uniunii Creștin-Sociale (CSU), o susține pe Ilse Aigner, președinta Parlamentului landului Bavaria, pentru a-i succeda lui Frank-Walter Steinmeier, președintele Germaniei.

Printre celelalte nume vehiculate se numără Julia Klöckner, președinta Bundestagului, Karin Prien, ministra federală a Educației, și Annegret Kramp-Karrenbauer, fosta președintă a CDU și fostă ministră a Apărării.

Germania are un sistem parlamentar, în care cancelarul conduce guvernul, iar președintele are în principal un rol reprezentativ și ceremonial.

Totuși, șeful statului are și atribuții politice importante: reprezintă Germania în relațiile internaționale, semnează legile federale înainte de intrarea lor în vigoare, poate refuza promulgarea celor pe care le consideră neconstituționale și poate acorda grațieri.

De asemenea, are anumite prerogative speciale în perioade de instabilitate politică.

Președintele este ales pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit o singură dată. Deși nu se implică, de regulă, în disputele politice cotidiene, acesta poate influența dezbaterea publică și poate interveni pentru apărarea Constituției și a unității statului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
digi24.ro
image
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri
stirileprotv.ro
image
Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din 2026. Ministrul Finanțelor: „Mai avem 70 de miliarde de lei de finanțat”
gandul.ro
image
Halloween spectaculos la Casa Albă! Melania și Donald Trump au împărțit dulciuri copiilor, iar Air Force One a făcut senzație pe cer
mediafax.ro
image
300.000 de euro, suma pentru care Alex Pașcanu ezită să prelungească înțelegerea cu Rapid!
fanatik.ro
image
Drame tăcute în familiile de români plecate la muncă în străinătate: peste 35% simt că relația cu copiii s-a răcit, iar aproape o treime nu se mai sună zilnic
libertatea.ro
image
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
”Cutremur” în Europa, după ce Rusia a primit ”DA”! Reacția României: ”Nu am crezut”
digisport.ro
image
Pavel Bartoș a fost îndrăgostit de Anca Țurcașiu: „Niciodată nu am avut curajul să-i spun”. Ce amintire păstrează actorul de la ea
click.ro
image
Șapte petroliere rusești se îndreaptă spre SUA cu 288.000 de tone de motorină. Statul New Jersey vrea să le blocheze
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Joburi cu 9.000 de lei salariu, de care "toată lumea fuge". Nu e nevoie de studii superioare
observatornews.ro
image
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
cancan.ro
image
La 1 ianuarie pot apărea 100.000 pensionari speciali cu pensii între 6.200 și 16.000 lei. Ce va face guvernul?
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Propus de UEFA la șefia FIFA, Răzvan Burleanu a luat decizia: „Vă spun adevărul, nu bârfe”
fanatik.ro
image
Guvernul Luca Niculescu poate cădea în câteva luni: „Situația politică va fi dinamică”
ziare.com
image
Gigi Becali: ”Are 40 și ceva de mii pe lună!”. Vali Moraru: ”Stați puțin, nu ne amețiți. Cum adică?”
digisport.ro
image
Ce trebuie să faci dacă ai trimis accidental bani în alt cont. Legea explică care sunt pașii de urmat
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a semnat DECRETUL vineri seara. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Americanii ne sfătuiesc să nu provocăm Rusia. Avertisment de la Pentagon
mediaflux.ro
image
„St. Moritz de România” a rămas un vis! Ce s-a ales de proiectul de milioane de euro promis la munte: GSP are imagini la zi cu stadionul
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European
actualitate.net
image
Fiica lui Cosmin Cernat s-a mutat de acasă, după ce ar fi fost abuzată de soțul Monicăi Iagăr. Unde locuiește tânăra: „Nu îmi este ușor să trec prin așa ceva”
click.ro
image
Secretele rochiei de infarct a Codruței Filip! A purtat artista lenjerie intimă? „Regret să dezamăgesc publicul”
click.ro
image
Christa Pike, prima declarație după ce a supraviețuit injecției letale: „Mă doare corpul”
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Regina Suditha a Thailandei și Regina Buthanului Casa Regală din Bhutan 2 jpg
O iubire NU chiar inocentă! Ea avea 7 ani, el 17, iar acum sunt soț și soție și au trei copii
okmagazine.ro
Un sarcofag roman intact, aparținând unui copil, descoperit la marginea de nord a necropolei tomitane
Sarcofagul roman intact de la Constanța, descoperit la aproximativ un kilometru și jumătate de orașul antic Tomis
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mai tinere cu 10 ani, după operația estetică la gât! Sfatul designerilor pentru Minodora și Ozana Barabancea: „Pot purta din nou decolteuri”
image
Fiica lui Cosmin Cernat s-a mutat de acasă, după ce ar fi fost abuzată de soțul Monicăi Iagăr. Unde locuiește tânăra: „Nu îmi este ușor să trec prin așa ceva”

OK! Magazine

image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii