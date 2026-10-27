 Controverse în Germania, după ce directorul general Audi a participat la un miting al lui Trump: „Încalcă regulile propriei companii” | adevarul.ro
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Video Controverse în Germania, după ce directorul general Audi a participat la un miting al lui Trump: „Încalcă regulile propriei companii”

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Directorul general al Audi, Gernot Doellner, a fost criticat luni, 26 octombrie, de reprezentanţii sindicatelor şi de oficiali germani după ce a participat la un miting electoral în statul Georgia, alături de președintele SUA, Donald Trump.

Directorul Audi a apărut alături de Trump sâmbătă, 24 octombrie, unde a prezentat proiectul unei fabrici care ar urma să producă anual aproximativ 200.000 de SUV-uri în Georgia. Investiţia, în valoare de 4 miliarde de dolari, nu a primit încă aprobarea consiliului de supraveghere al Volkswagen, care deține Audi, scrie News.ro.

Ulterior, Christiane Benner, preşedinta sindicatului german IG Metall şi vicepreşedintă a consiliului de supraveghere al Volkswagen, a acuzat conducerea constructorului auto că a încălcat regulile interne privind neutralitatea politică în perioada premergătoare alegerilor.

Doellner încalcă în mod flagrant chiar regulile propriei companii, care impun în mod explicit neutralitatea politică înaintea alegerilor”, a declarat Benner.

Cum răspunde Audi

Audi a explicat că o delegaţie a companiei s-a deplasat în Georgia pentru a avansa discuţiile privind noua fabrică şi a acceptat invitaţia de a prezenta proiectul alături de preşedintele american.

„Am acceptat această invitaţie exclusiv în interesul Audi”, a transmis compania, precizând că tratează cu maximă seriozitate interpretarea participării directorului general drept un semn de susţinere politică.

Conducerea Audi aprobase o derogare de la codul de conduită al companiei pentru participarea directorului general Gernot Döllner la un miting electoral al lui Donald Trump.

Decizia a stârnit rezerve în rândul reprezentanților angajaților Volkswagen, în special din partea Danielei Cavallo, reprezentantă a salariaţilor, care a criticat asocierea cu evenimentul de propagandă al președintelui american.

La rândul său, premierul Saxoniei Inferioare, Olaf Lies, a considerat că un miting electoral nu era cadrul potrivit pentru anunțarea unei investiții majore.

Această apariţie a provocat consternare în rândul angajaţilor care sunt îngrijoraţi pentru locurile lor de muncă de aici şi nu numai. Pot înţelege pe deplin această reacţie”, a declarat Lies.

Controversa apare în contextul restructurării Volkswagen, care prevede eliminarea a aproximativ 100.000 de locuri de muncă și reducerea capacităților de producție. Uzinele din Germania sunt presate să reducă costurile, iar fabrica Audi din Neckarsulm se află printre cele patru unități amenințate cu închiderea la începutul deceniului următor.

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