search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Donald Trump trimite un grup de atac de portavioane în Caraibe în „războiul” cu presupușii traficanți de droguri

0
0
Publicat:

Președintele Donald Trump a ordonat trimiterea unui grup de atac de portavioane în Caraibe, o escaladare majoră a navelor de război în regiune, în timp ce SUA atacă ambarcațiuni de trafic de droguri și crește presiunea asupra președintelui Venezuelei Nicolás Maduro.

U.S.S. Gerald Ford, cel mai mare portavion al SUA FOTO: X
U.S.S. Gerald Ford, cel mai mare portavion al SUA FOTO: X

Sosirea U.S.S. Gerald Ford, cel mai nou și mai avansat portavion al Marinei, alături de mai multe distrugătoare și un submarin, se va adăuga la ceea ce este deja cea mai mare desfășurare navală din lume.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a anunțat că desfășurarea „va consolida capacitatea SUA de a detecta, monitoriza și întrerupe actorii și activitățile ilicite care compromit siguranța și prosperitatea patriei Statelor Unite și securitatea noastră în emisfera vestică”, scrie Politico.

Navele de război se vor adăuga celor 10.000 de soldați și mai multor avioane de luptă F-35 care au fost trimise în regiune în ultimele câteva săptămâni.

Bombardierele B-52 și B-1B Lancer au zburat aproape de coasta Venezuelei în ultimele zile, în timp ce avioanele de război și dronele au scufundat șapte presupuse ambarcațiuni de transport de droguri. Acțiunile, care s-au extins joi în Pacific cu un al optulea atac, au ucis zeci de persoane pe care Pentagonul le-a catalogat drept „narcoteroriști”.

Administrația a declarat că acțiunile sunt legale, dar nu a oferit o justificare juridică pentru utilizarea forței de către armată împotriva civililor care nu sunt implicați în război.

Trump a declarat joi că este puțin probabil să apeleze la Congres pentru a obține autorizația de a efectua loviturile „Nu cred că vom cere neapărat o declarație de război”, a spus el. „Vom ucide doar oameni care aduc droguri în țara noastră. ... Vor fi ca și morți".

Maduro, liderul autoritar pe care Trump îl acuză că permite traficul de droguri, a declarat săptămâna aceasta că forțele sale au desfășurat mii de rachete sol-aer Igla-S de fabricație rusă în întreaga țară, în vederea pregătirii pentru orice lovituri aeriene americane.

Desfășurarea grupului de atac al portavioanelor este o întreprindere uriașă pentru Marină și, în mod normal, este un semn că administrația dorește să își demonstreze prezența într-o regiune. Avioanele de luptă F/A-18 ale Ford vor adăuga o greutate semnificativă loviturilor care au loc. Iar distrugătoarele grupului oferă mai multe opțiuni de atac cu rachete cu rază lungă de acțiune pentru țintele de pe uscat.

Ford s-a desfășurat din portul său de origine din Virginia în luna iunie și a petrecut ultimele luni în Marea Nordului și Marea Mediterană antrenându-se cu aliații NATO.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului
digi24.ro
image
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Am făcut calculul! Cât te costă, lunar, să încălzești un apartament cu centrală pe gaz la 21°C
gandul.ro
image
Un român a cerut intrarea în insolvență personală pentru datorii de 500.000 de euro!
mediafax.ro
image
Palatul Parlamentului devine primul paradis fiscal din mijlocul Bucureștiului. Aleșii vor să modifice legea pentru a scăpa total de impozit
fanatik.ro
image
Noul motiv de nulitate a rechizitoriului Mineriadei: Virgil Măgureanu se plânge că procurorii l-au făcut suspect abia după trei ani de la debutul cercetărilor
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Ce favoruri i-au cerut magistraţii lui Grindeanu, la întâlnirea separată privind pensiile speciale
observatornews.ro
image
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Poți pierde dreptul la moștenire fără să renunți oficial? Avocații explică
playtech.ro
image
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep surprinde pe toată lumea. Ce anunț neașteptat a făcut: ”Fantastică”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor neverosimile din Belgrad
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mașină este strivită de un TIR scăpat de sub control, în localitatea Drăgușeni! Șoferul mașinii și pasagerul au murit PE LOC
kanald.ro
image
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar...
playtech.ro
image
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
Lege nouă pentru creditul de nevoi personale. Drepturi mai multe pentru clienții băncilor
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești
click.ro
image
Cât câștigă un administrator de bloc în România. Suma pe care o încasează pentru un imobil cu 10-20 apartamente
click.ro
image
De ce au murit tinerii găsiți într-o mașină în Harghita. Au fost făcute publice primele rezultate ale necropsiei
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Acuzată că poartă genți de lux, dar că nu-și ajută tatăl aflat la azil! Ion Cassian o apără pe Irina Columbeanu: „Nu-i duceți grija lui Irinel, are șifonierul plin cu...!”
image
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești

OK! Magazine

image
Femeile nu o suportă! După trei luni în serviciul lui Meghan, o altă angajată și-a luat tălpășița: „Probabil s-a purtat groaznic cu ea!”

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?