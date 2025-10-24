Donald Trump trimite un grup de atac de portavioane în Caraibe în „războiul” cu presupușii traficanți de droguri

Președintele Donald Trump a ordonat trimiterea unui grup de atac de portavioane în Caraibe, o escaladare majoră a navelor de război în regiune, în timp ce SUA atacă ambarcațiuni de trafic de droguri și crește presiunea asupra președintelui Venezuelei Nicolás Maduro.

Sosirea U.S.S. Gerald Ford, cel mai nou și mai avansat portavion al Marinei, alături de mai multe distrugătoare și un submarin, se va adăuga la ceea ce este deja cea mai mare desfășurare navală din lume.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a anunțat că desfășurarea „va consolida capacitatea SUA de a detecta, monitoriza și întrerupe actorii și activitățile ilicite care compromit siguranța și prosperitatea patriei Statelor Unite și securitatea noastră în emisfera vestică”, scrie Politico.

Navele de război se vor adăuga celor 10.000 de soldați și mai multor avioane de luptă F-35 care au fost trimise în regiune în ultimele câteva săptămâni.

Bombardierele B-52 și B-1B Lancer au zburat aproape de coasta Venezuelei în ultimele zile, în timp ce avioanele de război și dronele au scufundat șapte presupuse ambarcațiuni de transport de droguri. Acțiunile, care s-au extins joi în Pacific cu un al optulea atac, au ucis zeci de persoane pe care Pentagonul le-a catalogat drept „narcoteroriști”.

Administrația a declarat că acțiunile sunt legale, dar nu a oferit o justificare juridică pentru utilizarea forței de către armată împotriva civililor care nu sunt implicați în război.

Trump a declarat joi că este puțin probabil să apeleze la Congres pentru a obține autorizația de a efectua loviturile „Nu cred că vom cere neapărat o declarație de război”, a spus el. „Vom ucide doar oameni care aduc droguri în țara noastră. ... Vor fi ca și morți".

Maduro, liderul autoritar pe care Trump îl acuză că permite traficul de droguri, a declarat săptămâna aceasta că forțele sale au desfășurat mii de rachete sol-aer Igla-S de fabricație rusă în întreaga țară, în vederea pregătirii pentru orice lovituri aeriene americane.

Desfășurarea grupului de atac al portavioanelor este o întreprindere uriașă pentru Marină și, în mod normal, este un semn că administrația dorește să își demonstreze prezența într-o regiune. Avioanele de luptă F/A-18 ale Ford vor adăuga o greutate semnificativă loviturilor care au loc. Iar distrugătoarele grupului oferă mai multe opțiuni de atac cu rachete cu rază lungă de acțiune pentru țintele de pe uscat.

Ford s-a desfășurat din portul său de origine din Virginia în luna iunie și a petrecut ultimele luni în Marea Nordului și Marea Mediterană antrenându-se cu aliații NATO.