Video Macron, popular pe rețelele sociale din China. Președintele Franței, surprins fugind către studenți și alergând prin parc în timpul vizitei oficiale

Publicat:

Președintele francez Emmanuel Macron a devenit viral în China, după ce mai multe videoclipuri cu el au fost distribuite masiv pe rețelele sociale. Imaginile îl surprind atât în mijlocul unei mulțimi de studenți, cât și alergând printr-un parc, ceea ce a atras numeroase reacții din partea comunității internaționale. 

Macron a făcut baie de mulțime. FOTO: captură video X
Macron a făcut baie de mulțime. FOTO: captură video X

Macron a fost filmat fugind spre un grup de studenți de la Universitatea Sichuan pentru a-i saluta și a sta de vorbă cu ei. 

Tinerii l-au întâmpinat cu urale, iar liderul francez le-a răspuns zâmbind și strângându-le mâinile. Momentele au fost publicate pe rețelele sociale, inclusiv pe platforma X.

Un alt videoclip arată o „sesiune de alergare” a președintelui francez într-un parc din China, moment care a atras la rândul său atenția publicului. Bineînțeles, acesta nu era singur.

Macron se află într-o vizită oficială în China, unde a discutat cu președintele Xi Jinping despre necesitatea cooperării pentru a pune capăt războiului din Ucraina și pentru a corecta dezechilibrele comerciale dintre cele două țări.

Recent, Macron a avertizat că Statele Unite ar putea fi pe cale să „trădeze” Ucraina, potrivit unui transcript scurs în presă al unei discuții între lideri europeni care analizau strategii de protejare a Kievului. Detaliile convorbirii telefonice au fost publicate de revista germană „Der Spiegel” şi arată că liderii discutau despre negocierile de pace conduse de SUA cu Kievul şi Moscova.

