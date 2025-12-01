search
Luni, 1 Decembrie 2025
Liderii internaționali au transmis mesaje de Ziua Națională a României. Rubio: „SUA aşteaptă cu interes continuarea cooperării”

Liderii din SUA, Europa, dar și din Asia au transmis mesaje României de Ziua Națională, evidențiind parteneriatele strategice, sprijinul în regiune și relațiile istorice de prietenie.

Nicușor Dan și Emmanuel Macron FOTO X
Nicușor Dan și Emmanuel Macron FOTO X

Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis, de 1 decembrie, un mesaj special României, în care a afirmat că angajamentul țării noastre de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 va consolida NATO şi va pune bazele unei prosperităţi în creştere pentru anii ce vor urmă.

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul României cu ocazia Zilei Naţionale. Statele Unite şi România împărtăşesc un parteneriat solid şi în continuă dezvoltare, construit pe interese strategice comune în domeniul securităţii, cooperării energetice şi comerţului”, a spus Rubio în mesajul transmis luni, cu ocazia Zilei Naţionale a României.

Totodată, secretarul de Stat american și-a exprimat aprecierea faţă de leadershipul regional al României şi a încurajat rolul continuu al României în promovarea stabilităţii în regiunea Mării Negre.

„Angajamentul României de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 va consolida NATO şi va pune bazele creşterii prosperităţii în anii ce vor urma. Statele Unite aşteaptă cu interes continuarea cooperării în domeniul apărării, precum şi dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor care aduc beneficii ambelor noastre naţiuni”, a spus el.

Mesajele liderilor europeni

Și liderii europeni au trimis mesaje speciale cu ocazia Zilei Naționale a României. Administrația Prezidențială a transmis conținutul scrisorilor adresate președintelui României de 1 decembrie, la solicitarea Antena3.ro.

Volodimir Zelenski a salutat sprijinul acordat de România în războiul cu Rusia și eforturile de a deveni stat membru UE și NATO. Președintele Ucrainei a scris că poporul ucrainean este „recunoscător” României.

„Apreciem cu sinceritate poziția fermă a Bucureștiului în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei în contextul războiului brutal declanșat de Rusia, precum și sprijinul pentru parcursul strategic al Ucrainei către dobândirea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și NATO.

Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români pentru asistența practică acordată statului nostru. Sunt convins că aceasta reprezintă o contribuție importantă nu doar la consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, ci și la securității României și a Europei”, a transmis Zelenski.

Un mesaj a venit și din partea președintelui francez Emmanuel Macron.

El a scris despre „atașamentul profund” al Franței față de „legăturile istorice de prietenie și încredere” dintre România și Franța. Președintele francez a remarcat că tot anul acesta, România și Franța împlinesc 145 de ani de relații diplomatice.

Emmanuel Macron a menționat o vizită viitoare a președintelui Nicușor Dan la Paris pentru a discuta despre cooperarea în domeniul Apărării, dar și din perspectivă economică, în contextul „revenirii războiului pe continentul nostru”.

„Doresc să exprim atașamentul profund al Franței față de legăturile istorice de prietenie și încredere dintre țările noastre, în contextul în care sărbătorim anul acesta 145 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Franța și România. Împărtășim ambiția de a consolida în continuare aceste legături, bazându-ne pe Parteneriatul Strategic franco-român, a cărui foaie de parcurs este în curs de actualizare. Relația noastră privilegiată se datorează și locului pe care îl ocupă francofonia în țara dumneavoastră, un adevărat catalizator pentru afinitatea noastră culturală și lingvistică.

(...)Așteptând să continuăm aceste discuții cu ocazia viitoarei dumneavoastră vizite la Paris, vă rog să primiți, Domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații”, a scris Macron.

Regele Charles, de asemenea, i-a trimis o scrisoare președintelui Nicușor Dan în care s-a declarat „încântat” de „legăturile puternice” dintre România și Regatul Unit, exprimându-și speranța că acestea vor fi întărite.

El a scris: „Sunt foarte bucuros că țările noastre împărtășesc legături atât de puternice și aștept cu nerăbdare să consolidăm și mai mult prietenia noastră. Îmi exprim speranța și dorința fermă ca națiunile noastre să colaboreze pentru a avea un impact pozitiv asupra schimbărilor climatice și problemelor de mediu, care ne afectează pe toți la nivel global.

Soția mea și cu mine vă transmitem cu mare plăcere cele mai bune urări dumneavoastră și tuturor românilor pentru anul care urmează.”

Mesaj de la împăratul Japoniei

Președintele Nicușor Dan a primit o adresă și de la Împăratul Japoniei, care i-a transmis „urări călduroase de fericire și prosperitate” pentru români.

„Cu ocazia Zilei Naționale a României, am deosebita plăcere de a vă transmite, Excelenței Voastre, sincere felicitări și urări călduroase de fericire, precum și de prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră”, a transmis Împăratul Naruhito.

