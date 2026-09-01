Luna de miere politică a temutului fost șef al serviciilor de informații militare ucrainene s-a încheiat. Se confruntă cu primul scandal de corupție

Kirilo Budanov, șeful Biroului Președintelui Ucrainei, se bucura de ceva rar în politica de la Kiev: o reputație în mare parte neafectată de scandaluri.

Kirilo Budanov, fost șef al GUR/FOTO:Profimedia

Fost ofițer de carieră și una dintre cele mai cunoscute figuri ale serviciilor de informații militare ucrainene, Budanov a condus Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării (GUR) și a coordonat mai multe operațiuni importante în timpul războiului cu Rusia.

Sub conducerea sa, GUR a ajuns să fie considerată una dintre cele mai eficiente instituții ale Ucrainei.

La nouă luni după trecerea din zona militară în administrația prezidențială, însă, Budanov se confruntă cu primul său mare scandal politic.

Legăturile cu ancheta de corupție

Numele lui Kirilo Budanov apare în mai multe înregistrări analizate în cadrul unei ample anchete de corupție, potrivit publicației ucrainene Hromadske, care citează documente judiciare.

Dosarul îl vizează în principal pe fostul adjunct al lui Budanov, Irina Mudra, acuzată de preluare ilegală a unor companii și spălare de bani.

Ancheta este legată de investigația în curs privind Energoatom, monopolul de stat din sectorul nuclear al Ucrainei.

În înregistrările făcute publice, Mudra afirmă că anumite operațiuni ilegale pe care le desfășura îi fuseseră ordonate de „șeful” său.

Acesta era Budanov.

În mai multe conversații este menționat un „Kirilo Oleksiovici”, formulare care corespunde prenumelui și patronimului lui Budanov.

La o audiere din 25 august, avocatul directorului executiv al Sense Bank, unul dintre suspecții din dosar, a prezentat o conversație în care un bărbat identificat cu numele lui Budanov discuta despre presupuse activități ilegale.

Potrivit Hromadske, transcrierile depuse de procurori îl identifică explicit pe Budanov drept vorbitor.

Alte conversații sunt și mai directe.

Mudra și fostul deputat Maksim Mikitas ar fi discutat despre o solicitare venită din partea lui Timur Mindici, suspect în dosarul Energoatom și apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, pentru preluarea controlului asupra fluxurilor de numerar ale Sense Bank.

„Mindici a apelat la Kirilo”, ar fi spus Mudra, referindu-se la existența unor „fluxuri financiare importante” care urmau să fie controlate.

Mudra și Mikitas sunt acuzați că ar fi spălat aproximativ 150 de milioane de grivne, echivalentul a circa 3,4 milioane de dolari, prin intermediul Sense Bank, pentru plata cauțiunii unui alt oficial de rang înalt implicat în presupusa schemă.

Cazul este complex, iar noi dezvăluiri apărute în noiembrie, mai și august au transformat ancheta într-unul dintre cele mai grave scandaluri de corupție din timpul mandatului lui Zelenski.

Până acum, instituțiile anticorupție nu l-au acuzat pe Budanov, iar acesta nu a fost pus sub acuzare.

De la serviciile de informații la administrația prezidențială

Budanov a ajuns la conducerea Biroului Președintelui în ianuarie, înlocuindu-l pe Andri Ermak, demis cu câteva luni înainte în contextul aceluiași scandal de corupție și ulterior acuzat de spălare de bani.

În multe privințe, Budanov era considerat opusul lui Ermak.

Oficiali și parlamentari citați de Kyiv Independent spun că fostul șef al serviciilor de informații părea mult mai puțin interesat de jocurile politice interne decât predecesorul său.

Cu toate acestea, el a păstrat echipa lui Ermak.

Într-un interviu televizat difuzat pe 28 august, Budanov a spus că susține „continuitatea instituțională” și că nu a dorit să perturbe activitatea guvernului în timp ce noii oficiali își preluau responsabilitățile.

Criticii susțin însă că Budanov nu a avut libertatea de a-și aduce propria echipă.

Numirea sa la conducerea Biroului Președintelui a fost interpretată de unii drept o încercare a lui Zelenski de a îndepărta un posibil rival politic, iar de alții drept o pregătire pentru un eventual succesor.

Budanov a ocupat în mod constant poziții de top în sondajele privind încrederea publică. De regulă, el s-a situat în urma doar a lui Zelenski și a lui Valeri Zalujnîi, fostul comandant al armatei și actual ambasador al Ucrainei în Marea Britanie.

Cel mai recent sondaj al centrului Socis l-a plasat însă pe Budanov în urma fostului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, în clasamentul potențialilor candidați la președinție.

Fedorov se bucura de o popularitate crescută după demiterea sa din funcția de ministru al Apărării. Protestele prin care se cerea revenirea sa în funcție au continuat timp de o lună în mai multe regiuni ale țării.

„Ostaticul lui Zelenski”?

Analiștii citați de Kyiv Independent consideră că actuala criză politică și scandalul de corupție ar putea afecta reputația lui Budanov și poziția sa politică.

Analistul politic Volodimir Fesenko spune că Budanov a devenit acum „un ostatic al lui Zelenski”, situație care i-ar putea reduce șansele de a construi o carieră politică independentă.

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„Aceasta este principala problemă și provocare pentru el”, a declarat Fesenko.

În opinia sa, Budanov va trebui să decidă dacă rămâne în echipa lui Zelenski, cu riscul unor noi prejudicii de imagine și, eventual, al unor probleme juridice, în cazul în care astfel de situații continuă să apară.

Dacă vrea să-și păstreze statutul potențial de politician independent, spune Fesenko, Budanov ar putea fi nevoit să se distanțeze de președinte.

„Dacă Budanov are ambiții politice – și are – i-ar fi fost mai bine să rămână eroul de război și să-și consolideze popularitatea”, a declarat, sub protecția anonimatului, un deputat apropiat guvernului. „Biroul Președintelui a fost întotdeauna un loc toxic.”

Fesenko spune că întrebarea esențială este dacă Budanov va suporta consecințe juridice, inclusiv dacă va fi pus sub acuzare.

Documentele dosarului sugerează că el i-ar fi cerut lui Mudra să strângă bani pentru plata unei cauțiuni. Însă, subliniază analistul, „strângerea banilor pentru cauțiune nu este o infracțiune”.

Dacă se va demonstra însă că au fost încălcate legile sau că au fost implicate scheme ilegale, Budanov s-ar putea confrunta cu riscuri juridice.

Politica și promisiunea de a combate corupția

De la preluarea funcției, Budanov s-a implicat în negocierile de pace cu Rusia.

El a susținut, de asemenea, proiecte privind reînhumarea unor personalități istorice ucrainene și crearea unui Panteon Național dedicat eroilor țării.

La scurt timp după venirea sa la Biroul Președintelui, Budanov a participat la un eveniment dedicat integrării europene a Ucrainei. Cu acea ocazie s-a prezentat drept un adversar al corupției și a spus că administrația prezidențială este deschisă propunerilor venite din partea activiștilor anticorupție.

„Corupția începe acolo unde începe gestionarea manuală”, declara el în aprilie, după demiterea lui Ermak.

Noile materiale publicate sugerează însă că, în spatele ușilor închise, practicile controversate nu ar fi dispărut odată cu plecarea lui Ermak.

Într-una dintre înregistrări, Mudra ar fi spus că un oficial de rang înalt din cadrul administrației prezidențiale i-ar fi transmis că „corupția nu trebuie combătută – trebuie controlată”.

Budanov a evitat în mod tradițional să se implice în scandalurile politice interne, pledând pentru unitate și avertizând că disputele din timpul războiului slăbesc Ucraina.

După apariția noilor acuzații, el a adoptat aceeași poziție, spunând că „instanța trebuie să clarifice situația”.

Experții citați de Kyiv Independent consideră că, dacă înregistrările se vor dovedi autentice, acestea l-ar putea lega pe Budanov de sistemul politic pe care mulți ucraineni îl consideră discreditat.

„Budanov face parte, până la urmă, din establishmentul militar, care este în mod clar legat de conducerea politică. Acest sistem îi poate obliga pe toți să joace după propriile reguli, chiar și pe un erou de război”, spune Oleksi Haran, profesor de științe politice la Academia Moghila din Kiev.

Fesenko susține că Budanov a fost format într-o structură militară ierarhică, în care ordinele venite de la superiori sunt, în practică, obligatorii, iar refuzul lor poate reprezenta o încălcare a disciplinei.

„Cel mai probabil, Zelenski i-a dat ordinul. Budanov nu avea un motiv personal să salveze un oficial de rang înalt cu care nu avea legătură”, afirmă el.

Biroul Președintelui nu a oferit un punct de vedere până la publicarea articolului.

Ce urmează pentru Budanov?

Scandalul ridică o întrebare mai largă despre felul în care societatea ucraineană tratează acuzațiile de corupție atunci când acestea îi vizează pe oameni cu un bilanț considerat pozitiv în apărarea țării împotriva Rusiei.

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Budanov este probabil cea mai importantă figură militară ucraineană care riscă să fie asociată cu un scandal de corupție.

Trecutul său militar influențează puternic modul în care sunt privite acuzațiile. Susținătorii săi tind să le minimalizeze, în timp ce criticii cer o analiză mai severă.

„Pentru o parte semnificativă a populației, în special în rândul militarilor, poziția este fără echivoc: «Nu vă atingeți de eroul de război»”, spune Fesenko.

Comandanții Christian Corps, o structură militară care operează sub supravegherea serviciilor de informații militare ucrainene, au publicat o declarație în apărarea lui Budanov.

Organizația include mai multe unități, între care Brațvo, Tradition and Order și Revanș, formațiuni care au avut legături cu mișcări de extremă dreaptă.

În declarația lor, reprezentanții grupului au afirmat că împotriva lui Budanov ar exista „o încercare de a împinge o narațiune negativă”, invocând rezultatele sale din perioada în care a condus serviciile de informații.

Fesenko avertizează însă că sprijinul public și privat al unor figuri militare pentru Budanov ar putea transmite instituțiilor anticorupție ideea că există o limită pe care nu ar trebui să o depășească.

Trecerea acestei linii, consideră el, ar putea declanșa o confruntare.

Haran vede lucrurile diferit și spune că armata a depășit deja această limită. O implicare suplimentară a militarilor în politică sau în activitatea instituțiilor anticorupție ar fi, în opinia sa, „foarte periculoasă”.

„Oamenii care au obținut rezultate importante în plan militar sunt tratați diferit”, a declarat Haran. „Dar aceste realizări nu ar trebui să îi plaseze în afara razei de acțiune a autorităților judiciare sau a instituțiilor anticorupție.”