Scenariu sumbru pentru pacea cu Rusia. Avertismentul șefului cancelariei lui Volodimir Zelenski

Kirilo Budanov, șeful Biroului președintelui Ucrainei, a declarat că, în prezent, este imposibilă oprirea războiului pe actuala linie de contact, confirmând că luptele vor continua și în iarna care urmează.

Kirilo Budanov, șeful Biroului președintelui Ucrainei Foto: Profimedia

Într-o intervenție la postul național de știri, Budanov a spus că Rusia refuză să oprească războiul, ceea ce face ca o înghețare imediată a conflictului să fie „nerealistă”. El a precizat că dialogul cu Moscova se limitează în prezent aproape în totalitate la schimburile de prizonieri, anunțând că un nou schimb major va avea loc „foarte curând”, transmite Kyiv Post.

Totuși, Budanov a lăsat să se înțeleagă că există și eforturi diplomatice mai ample, catalogând aceste schimburi drept o pistă tehnică ce vizează „pregătirile pentru ceva major”.

Într-un interviu difuzat separat pe 28 august, Budanov a dezvăluit că, în timpul negocierilor trilaterale din 2025, delegații ruși au interpretat în mod eronat protestele pașnice din Ucraina drept o lovitură de stat orchestrată de Occident.

În contextul în care credeau că guvernul ucrainean era pe punctul de a se prăbuși, reprezentanții ruși i-au spus lui Budanov că „războiul s-a încheiat” și că nu mai avea rost să continue dialogul.

Budanov a afirmat că le-a explicat reprezentanților ruși că interpretează greșit reacția societății ucrainene și că agenții lor îi alimentau cu dezinformări. El a precizat că reprezentanții ruși au recunoscut ulterior că s-au înșelat, recunoscând că așteptările lor de a profita de situație nu s-au materializat.

Posibile negocieri în septembrie și propuneri de pace

Cele mai recente declarații ale lui Budanov vin după afirmația sa din 27 august, potrivit căreia o nouă rundă de negocieri, suspendate anterior, ar putea fi „reluată” chiar din septembrie, cu o posibilă participare a Statelor Unite.

Demersul diplomatic coincide cu confirmarea făcută de președintele Volodimir Zelenski că Kievul a transmis Washingtonului noi propuneri. Cadrul propus include trei elemente-cheie pentru încheierea războiului: o încetare a focului, crearea unei zone economice libere demilitarizate și garanții de securitate ferme, care să implice Uniunea Europeană și NATO.

Cu toate acestea, Kremlinul continuă să refuze un compromis. Potrivit unor noi informații, președintele rus Vladimir Putin nu va relua negocierile până când forțele sale nu vor cuceri restul regiunii Donbas, în timp ce Moscova urmărește și transformarea teritoriilor ocupate din regiunile Sumî și Harkov în zone-tampon, mai susține publicația ucraineană.