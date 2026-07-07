search
Marți, 7 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Șeful Intelligence-ului de la Kiev, declarație surprinzătoare: „Peste zece ani, Ucraina și Rusia vor face din nou pace”. Budanov exclude orice concesie teritorială

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR), consideră că relațiile dintre Ucraina și Rusia ar putea fi normalizate în aproximativ zece ani, însă spune că o reconciliere este imposibilă în viitorul apropiat din cauza războiului și a traumelor provocate de conflict. Oficialul a declarat, totodată, că Ucraina nu ia în calcul concesii teritoriale și este pregătită să continue războiul ani la rând dacă negocierile nu vor avea succes.

Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei Foto: X
Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei Foto: X

Kirilo Budanov a făcut o paralelă cu relațiile dintre Germania și celelalte state europene după cel de-Al Doilea Război Mondial. Potrivit acestuia, în pofida atrocităților comise de regimul nazist, reconcilierea a fost posibilă la câțiva ani după încheierea conflictului.

„Peste zece ani, Ucraina și Rusia vor face din nou pace”, a afirmat Kirilo Budanov, subliniind însă că acest lucru nu este posibil în prezent, întrucât războiul este încă în desfășurare, iar rănile provocate de conflict sunt prea recente, potrivit nexta.

Acesta a reiterat că autoritățile de la Kiev nu vor accepta concesii teritoriale în schimbul păcii și consideră că încheierea războiului poate fi obținută doar prin victoria Ucrainei.

Budanov a avertizat că, în cazul în care negocierile nu vor conduce la un rezultat, Ucraina este pregătită să continue conflictul pentru o perioadă îndelungată. El s-a referit și la situația din Crimeea, anexată de Rusia în 2014 și considerată de Kiev teritoriu ucrainean aflat sub ocupație.

Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei a afirmat că locuitorii peninsulei trebuie să înțeleagă că lipsa carburanților, penele de curent și întreruperile alimentării cu apă sunt consecințe ale războiului și fac parte din eforturile Ucrainei de a recâștiga controlul asupra regiunii.

„Ucrainenii din Crimeea trebuie să înțeleagă lipsa benzinei, penele de curent, întreruperile alimentării cu apă și alte dificultăți similare. Toate aceste neajunsuri sunt în slujba unui scop mai înalt. Iar acel scop este întoarcerea acasă”, a declarat Kirilo Budanov.

Tensiuni cu Polonia: „Nu vorbiți Ucrainei prin ultimatumuri”

Budanov a comentat și deteriorarea relațiilor cu Polonia înaintea comemorării din 11 iulie a Masacrelor din Volînia. El a declarat că se așteaptă la noi măsuri de escaladare din partea Varșoviei, însă a subliniat că Ucraina nu va ceda presiunilor externe.

„Ucraina nu va accepta ultimatumuri din partea nimănui din lume. Ultima țară care ne-a adresat un ultimatum a fost Federația Rusă. Nu vorbiți Ucrainei prin ultimatumuri”, a spus Budanov.

Disputa dintre cele două state a fost amplificată după ce președintele Zelenski a atribuit unei unități militare numele unei formațiuni naționaliste din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, considerată în Polonia responsabilă pentru masacrarea populației poloneze din vestul Ucrainei, dar prezentată de Kiev drept un simbol al luptei pentru independență.

Ca reacție, președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras lui Zelenski o distincție de stat, iar mai mulți oficiali ucraineni, inclusiv Budanov, au returnat decorațiile poloneze primite.

Referindu-se la Belarus, Budanov a declarat că nu există indicii că autoritățile de la Minsk intenționează să participe direct la război.

„Un război împotriva Ucrainei s-ar încheia cu un dezastru pentru Belarus”, a afirmat el.

În același timp, oficialul a avertizat că Rusia păstrează capacitatea de a organiza o nouă mobilizare militară și că documentele sale de planificare prevăd pregătirea armatei pentru eventuale operațiuni și în afara Ucrainei până la începutul anului 2027.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa Albă, lobby până în Elveția
digi24.ro
image
O angajată din Spania și-a mărit singură salariul cu 20.000 de euro. A fost concediată, dar nu va trebui să returneze banii
stirileprotv.ro
image
România anunță noi achiziții militare în prima zi de summit NATO, alături de alte 10 state aliate. Vom cumpăra avioane Saab de la suedezi. O aeronavă costă până la 450 de milioane de dolari
gandul.ro
image
Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice. Până la 18.500 de lei pentru mașini noi
mediafax.ro
image
Cine e fostul jucător de la Inter Milano care a semnat în SuperLiga! I-a fost fixată o clauză de 45.000.000 de euro
fanatik.ro
image
Apărarea lui Viorel Pașca în fața judecătorilor. În ce spune patronul azilelor din Bihor că a investit banii încasați de la beneficiari
libertatea.ro
image
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev
digi24.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
Thibaut Courtois nu s-a ferit de cuvinte, după ce Belgia a umilit SUA la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
Beach, Please!, cel mai mare festival din Europa, dă startul celei de a 5-a ediții și deschide porțile stațiunii NIBIRU
click.ro
image
Proprietara terenului unde se află „Focul Viu” din Buzău s-a săturat de atâția turiști și a blocat accesul
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Harta notelor la BAC 2026. Județele în care s-au obținut cele mai multe medii de 10
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
La ce oră va intra pensia pe card vineri, 10 iulie? Ordinea în care sunt virate sumele, în funcție de bancă
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Cum depui contestație la Bacalaureat. Cum se recorectează lucrările scrise și ce se întâmplă dacă diferența dintre note este mai mare de 1,5 puncte
playtech.ro
image
Cum se simte Rică Răducanu după ce a ajuns în stare gravă la spital: ”Am avut ghinion”
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Cristiano Ronaldo, OUT de la Cupa Mondială! "Georgina, îmi pare rău, dar nunta nu va mai avea loc!" Val de reacții
digisport.ro
image
Implant dentar: întrebări pe care merită să le adresezi medicului înainte de intervenție
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Carmen Chindriș din Sighetu Marmației. Așa ceva nu s-a mai văzut. Are două scene în interior și o curte spectaculoasă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Armata Română, campanie uriașă de recrutări! Se caută mii de soldați și gradați profesioniști. Care sunt condițiile
mediaflux.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Schimb dur de replici între Brigitte Pastramă și Cătălin Botezatu. De la ce a pornit totul: „Vezi că nu ești creator de modă”
click.ro
image
Ea e Rontzi, nepoata de 10 pe linie, la Bac, a lui Mircea Badea! Ce medie a obținut fiul lui Dan Helciug: „Pe munca lui, fără meditații!”
click.ro
image
Anthony Hopkins, de nerecunoscut la 88 de ani. Fotografia publicată în timpul Cupei Mondiale a stârnit un val uriaș de reacții
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
Julia Roberts cu familia foto Profimedia jpg
Julia Roberts a sărbătorit 24 de ani de căsnicie! Ce-a păstrat actrița atâția ani, de la soțul Danny Moder
clickpentrufemei.ro
Cercetări în apropierea Zonei Arheologice Tula (© Gerardo Peña, INAH)
Panouri decorative ale unei piramide, rupte și îngropate alături de șase copii sacrificați, în urmă cu 800 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată Jessica, fiica de două luni a lui Pepe? Micuța, prima apariție publică în videoclipul documentar „Viața de Țigani”: „Oamenii pleacă, dar familiile rămân”
image
Schimb dur de replici între Brigitte Pastramă și Cătălin Botezatu. De la ce a pornit totul: „Vezi că nu ești creator de modă”

OK! Magazine

image
„De două ori pe noapte, cum m-ați sfătuit…” Scrisoarea explicită a Regelui Spaniei către părinții lui, despre noaptea nunții

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Suplimentul pe care un cardiolog îl ia zilnic pentru sănătatea inimii