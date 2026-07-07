Șeful Intelligence-ului de la Kiev, declarație surprinzătoare: „Peste zece ani, Ucraina și Rusia vor face din nou pace”. Budanov exclude orice concesie teritorială

Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR), consideră că relațiile dintre Ucraina și Rusia ar putea fi normalizate în aproximativ zece ani, însă spune că o reconciliere este imposibilă în viitorul apropiat din cauza războiului și a traumelor provocate de conflict. Oficialul a declarat, totodată, că Ucraina nu ia în calcul concesii teritoriale și este pregătită să continue războiul ani la rând dacă negocierile nu vor avea succes.

Kirilo Budanov a făcut o paralelă cu relațiile dintre Germania și celelalte state europene după cel de-Al Doilea Război Mondial. Potrivit acestuia, în pofida atrocităților comise de regimul nazist, reconcilierea a fost posibilă la câțiva ani după încheierea conflictului.

„Peste zece ani, Ucraina și Rusia vor face din nou pace”, a afirmat Kirilo Budanov, subliniind însă că acest lucru nu este posibil în prezent, întrucât războiul este încă în desfășurare, iar rănile provocate de conflict sunt prea recente, potrivit nexta.

Acesta a reiterat că autoritățile de la Kiev nu vor accepta concesii teritoriale în schimbul păcii și consideră că încheierea războiului poate fi obținută doar prin victoria Ucrainei.

Budanov a avertizat că, în cazul în care negocierile nu vor conduce la un rezultat, Ucraina este pregătită să continue conflictul pentru o perioadă îndelungată. El s-a referit și la situația din Crimeea, anexată de Rusia în 2014 și considerată de Kiev teritoriu ucrainean aflat sub ocupație.

Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei a afirmat că locuitorii peninsulei trebuie să înțeleagă că lipsa carburanților, penele de curent și întreruperile alimentării cu apă sunt consecințe ale războiului și fac parte din eforturile Ucrainei de a recâștiga controlul asupra regiunii.

„Ucrainenii din Crimeea trebuie să înțeleagă lipsa benzinei, penele de curent, întreruperile alimentării cu apă și alte dificultăți similare. Toate aceste neajunsuri sunt în slujba unui scop mai înalt. Iar acel scop este întoarcerea acasă”, a declarat Kirilo Budanov.

Tensiuni cu Polonia: „Nu vorbiți Ucrainei prin ultimatumuri”

Budanov a comentat și deteriorarea relațiilor cu Polonia înaintea comemorării din 11 iulie a Masacrelor din Volînia. El a declarat că se așteaptă la noi măsuri de escaladare din partea Varșoviei, însă a subliniat că Ucraina nu va ceda presiunilor externe.

„Ucraina nu va accepta ultimatumuri din partea nimănui din lume. Ultima țară care ne-a adresat un ultimatum a fost Federația Rusă. Nu vorbiți Ucrainei prin ultimatumuri”, a spus Budanov.

Disputa dintre cele două state a fost amplificată după ce președintele Zelenski a atribuit unei unități militare numele unei formațiuni naționaliste din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, considerată în Polonia responsabilă pentru masacrarea populației poloneze din vestul Ucrainei, dar prezentată de Kiev drept un simbol al luptei pentru independență.

Ca reacție, președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras lui Zelenski o distincție de stat, iar mai mulți oficiali ucraineni, inclusiv Budanov, au returnat decorațiile poloneze primite.

Referindu-se la Belarus, Budanov a declarat că nu există indicii că autoritățile de la Minsk intenționează să participe direct la război.

„Un război împotriva Ucrainei s-ar încheia cu un dezastru pentru Belarus”, a afirmat el.

În același timp, oficialul a avertizat că Rusia păstrează capacitatea de a organiza o nouă mobilizare militară și că documentele sale de planificare prevăd pregătirea armatei pentru eventuale operațiuni și în afara Ucrainei până la începutul anului 2027.