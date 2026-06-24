Kirilo Budanov ar putea avea un rol decisiv în încheierea războiului din Ucraina, susțin analiști americani

Fostul șef al serviciului de informații militare al Ucrainei, Kirilo Budanov, acum șef al administrației prezidențiale, ar putea deveni una dintre personalitățile-cheie în procesul de negociere și soluționare a războiului ruso-ucrainean, consideră mai mulți analiști americani.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul podcastului The Bulwark de jurnalistul Michael Weiss și de fostul ofițer CIA Marc Polymeropoulos, care au subliniat influența de care se bucură Budanov în cercurile de securitate de la Washington.

Potrivit lui Polymeropoulos, relațiile construite de-a lungul anilor între reprezentanții serviciilor de informații din Ucraina și Statele Unite au creat un nivel de încredere rar întâlnit, iar acest lucru ar putea cântări semnificativ în eventualele negocieri privind viitorul conflictului.

La rândul său, Michael Weiss a afirmat că Budanov este perceput de comunitatea americană de informații drept un partener de lungă durată și o figură respectată.

„Este o persoană care a fost foarte apropiată de americani. Atunci când vine la Washington în cadrul unei delegații conduse de Volodimir Zelenski și se întâlnește cu reprezentanții CIA, este privit ca un vechi prieten”, a declarat jurnalistul.

Analistul a remarcat că influența lui Budanov depășește deja sfera strict militară. În opinia sa, poziția pe care o ocupă în prezent îi oferă posibilitatea de a participa direct la conturarea deciziilor strategice privind securitatea Ucrainei și eventualele acorduri de pace.

„Faptul că se află acum într-o funcție politică în administrația prezidențială, și nu doar în zona de informații, înseamnă că va fi unul dintre oamenii care vor influența orice viitoare reglementare a acestui război”, a spus Weiss.

În cadrul discuției, cei doi experți au amintit și colaborarea dintre Ucraina și Statele Unite în timpul evacuării din Afganistan, în 2021. Potrivit acestora, Budanov a avut un rol important în coordonarea operațiunilor, contribuind la una dintre cele mai complexe misiuni desfășurate în cooperare cu partenerii occidentali.

Anterior, Budanov a confirmat public implicarea serviciilor speciale ucrainene în operațiunile de evacuare desfășurate la Kabul după revenirea talibanilor la putere.

În opinia analiștilor americani, experiența acumulată pe front, conexiunile internaționale și credibilitatea de care se bucură în capitalele occidentale îl transformă pe Kirilo Budanov într-una dintre cele mai influente figuri ale Ucrainei în domeniul securității și într-un posibil actor-cheie în procesul care va duce, în cele din urmă, la încheierea războiului.