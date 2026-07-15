Lituania avertizează că Rusia pregătește atacuri asupra infrastructurii critice. Reacția Kremlinului

Președintele lituanian Gitanas Nausėda a avertizat că țara sa deține informații potrivit cărora Rusia pregătește atacuri asupra infrastructurii. El a adăugat că măsurile de securitate în jurul obiectivelor din domeniul energiei și transporturilor vor fi consolidate, ca măsură de precauție. Kremlinul a respins, ulterior, acuzațiile.

UPDATE 14.45 Kremlinul respinge acuzațiile Lituaniei

Kremlinul a respins miercuri acuzațiile formulate de Lituania potrivit cărora Moscova ar pregăti atacuri asupra infrastructurii țării, susținând că acestea reprezintă un pretext pentru intensificarea militarizării împotriva Rusiei, scrie Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a declarat jurnaliștilor: „Aceasta este doar cea mai recentă serie de povești menite să sperie populația, folosite pentru a continua îndoctrinarea oamenilor și pentru a-i pregăti pentru o militarizare și mai accentuată.

Pentru a face acest lucru, este nevoie ca o altă țară, în acest caz a noastră, să fie prezentată drept inamic, iar acest pretext este apoi folosit pentru a continua extinderea infrastructurii militare a NATO, sub toate formele sale, în statele baltice.”

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Nausėda a precizat că nu deține informații despre momentul sau locul în care ar urma să aibă loc aceste atacuri și nici nu a afirmat că Lituania ar fi ținta lor, în interviul acordat agenției de presă BNS, relatează Reuters.

„Avem astfel de semnale, pe care le primim de la serviciile noastre de informații. Acestea nu indică în mod clar locul sau momentul... deoarece adversarul nu și-a finalizat încă planificarea, iar noi cunoaștem doar faptul că există o planificare sau un obiectiv”, a declarat el.

„Ar putea fi vorba despre diverse mijloace menite să provoace pagube fizice infrastructurii critice... orice acțiune care ar putea întrerupe funcționarea acestor obiective”, a adăugat președintele.

Lituania, stat membru NATO care are frontieră terestră atât cu exclava rusă Kaliningrad, cât și cu Belarus, aliatul Moscovei, și-a triplat cheltuielile pentru apărare după invazia Rusiei în Ucraina, începută în 2022.

La începutul acestei luni, Polonia a anunțat că serviciile de informații occidentale sunt îngrijorate de riscul unor atacuri rusești asupra teritoriului său și asupra statelor baltice.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat pe 4 iulie că următoarele luni ar putea fi „critice” pentru securitatea Europei de Est, după ce Statele au avertizat Varșovia asupra unei posibile provocări militare rusești menite să testeze reacția NATO.

Potrivit informațiilor publicate de cotidianul britanic The Telegraph, scenariile analizate ar include atacuri cu rachete sau drone asupra infrastructurii poloneze ori chiar infiltrarea unor militari pe teritoriul statului membru NATO.

Moscova a respins în mod repetat acuzațiile potrivit cărora ar plănui sau ar desfășura acte de sabotaj și alte atacuri împotriva unor țări din afara Ucrainei, susținând că astfel de informații fac parte dintr-o campanie de propagandă anti-rusă.