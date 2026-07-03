Scenariu de criză la graniță: Rusia ar putea provoca un incident pe teritoriul Poloniei pentru a testa reacția NATO

Statele Unite au avertizat Polonia că Rusia ar putea pregăti o provocare militară pe teritoriul său pentru a testa reacția NATO și pentru a încerca să reducă sprijinul occidental acordat Ucrainei.

Potrivit The Telegraph, care citează informații publicate de Onet și surse din domeniul securității, Washingtonul ar fi transmis în mod repetat autorităților de la Varșovia avertismente privind un posibil plan al Moscovei, care ar putea fi pus în aplicare în următoarele luni.

Printre scenariile analizate de serviciile de securitate se numără atacuri cu drone sau rachete asupra infrastructurii critice din Polonia, inclusiv asupra unor centrale electrice. Un alt scenariu vizează simularea unor lovituri aeriene care să determine autoritățile poloneze să își activeze sistemele de apărare antiaeriană.

De asemenea, sursele citate iau în calcul posibilitatea unei incursiuni limitate a unor militari ruși sau belaruși pe teritoriul Poloniei, care ar putea fi prezentată ulterior drept o pătrundere accidentală, cauzată de o defecțiune a sistemului GPS sau de o presupusă misiune de recuperare a unui elicopter avariat.

Potrivit surselor, Moscova ar miza pe faptul că aliații occidentali ar prefera negocieri în locul unei reacții militare imediate, ceea ce i-ar permite să obțină concesii politice, inclusiv reducerea sau suspendarea sprijinului acordat Ucrainei.

Onet citează surse apropiate președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, potrivit cărora Statele Unite informează în mod constant Varșovia despre noi planuri rusești privind un posibil atac convențional asupra flancului estic al NATO.

Informațiile ar fi fost confirmate, potrivit publicației, de un ambasador al unui stat aliat din NATO, de o sursă din Ministerul polonez al Apărării și de un oficial din domeniul securității dintr-un stat baltic, care susține că astfel de scenarii sunt discutate la Moscova.

Potrivit The Telegraph, Polonia a desfășurat deja exerciții militare menite să transmită Rusiei că orice agresiune asupra unui stat membru NATO ar primi un răspuns ferm din partea Alianței.

Publicația mai notează că un exercițiu naval desfășurat recent în Letonia, cu participarea forțelor navale americane, a avut rolul de a demonstra că orice atac asupra flancului estic al NATO ar afecta direct și militari ai Statelor Unite.

În același context, comandantul Forțelor Aeriene Germane, Holger Neumann, declara recent pentru The Telegraph că Germania este pregătită să apere „fiecare centimetru” al teritoriului NATO și a menționat Kaliningrad, Sankt Petersburg, Peninsula Kola și Marea Neagră drept posibile ținte militare în cazul unui conflict.