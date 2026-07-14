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Detaliul din ținuta prințesei Charlotte la Wimbledon care le-a amintit britanicilor de prințesa Diana. Povestea din spatele acestuia

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Apariția prințesei Charlotte la Wimbledon a fost analizată de presa britanică prin prisma unui detaliu discret care i-a dus pe mulţi cu gândul la prinţesa Diana.

Prinţesa Charlotte a atras privirile jurnaliştilor la Wimbledon. FOTO: Profimedia
Prinţesa Charlotte a atras privirile jurnaliştilor la Wimbledon. FOTO: Profimedia

Prințesa Charlotte a participat pe 12 iulie la finala masculină de simplu de la Wimbledon alături de părinții săi, prințul William și prințesa Kate, și de fratele ei mai mare, prințul George.

Apariția sa în tribună, în Loja Regală (Royal Box) de pe terenul central de la Wimbledon, nu a trecut neobservată. La 11 ani, Charlotte este adesea comparată cu mama sa, Kate Middleton, fiind descrisă în presa britanică drept copia fidelă sau „mini-eul” prințesei de Wales. Chiar şi rochia bleu cu mâneci cu volane pe care a purtat-o la acest eveniment a amintit de una dintre ținutele purtate de mama sa la Wimbledon anul trecut.

Catherine și Prințesa Charlotte FOTO Profimedia
Imaginea 1/4: Catherine și Prințesa Charlotte FOTO Profimedia
Catherine și Prințesa Charlotte FOTO Profimedia
Prințesa Charlotte și Prințul George FOTO Getty Images
William, Prințul George și Prințesa Charlotte FOTO Profimedia
Prințesa Charlotte FOTO Profimedia

Însă atenția jurnaliștilor a fost atrasă de un alt detaliu al ţinutei sale: brățara cu pandantive pe care Charlotte a purtat-o la încheietură. Potrivit revistei Tatler, citată de Instyle, accesoriul cu tematică marină, din colecţia Accessorize by M&S, are o legătură aparte cu istoria familiei regale, amintind de brățara din aur purtată de prințesa Diana, un obiect cu o încărcătură personală puternică.

Brăţara care i-a dus pe mulţi cu gândul la Prinţesa Diana. FOTO: Profimedia
Brăţara care i-a dus pe mulţi cu gândul la Prinţesa Diana. FOTO: Profimedia

Povestea din spatele brăţării

Prinţesa Diana a primit acea brățară de la prințul Charles la scurt timp după nunta lor, pe 29 iulie 1981 şi, în primii zece ani de căsătorie, atunci când aniversau data nunții, Charles i-a oferit câte un nou pandantiv pentru brățară.

Noi fotografii cu William și cei trei copii ai săi, distribuite de Prințul și Prințesa de Wales cu prilejul Zilei Tatălui

Fiecare dintre aceste mici obiecte avea o semnificație aparte: o miniatură a Catedralei St. Paul, locul în care cei doi s-au căsătorit, o pereche de balerini care aminteau de pasiunea Dianei pentru dans, o cască de polo inspirată de sportul preferat al lui Charles, un purceluș al cărui simbolism nu a fost explicat niciodată și un măr, despre care s-a spus că ar fi reprezentat dragostea Dianei pentru New York, oraș supranumit „Big Apple”.

Cele mai importante pandantive pentru Diana au fost, însă, cele două litere din aur care reprezentau inițialele fiilor săi: „W” pentru William și „H” pentru Harry. Pentru Diava, brăţara avea o valoare sentimentală uriaşă şi ținea atât de mult la ea încât o purta foarte rar în public.

În acest context, remarcă jurnaliştii britanici, prin alegerea unei brățări cu pandantive, Charlotte pare să continue această tradiție discretă a familiei regale.

Pe urmele Prinţesei Diana

Nu este prima dată când fiica prințului William și a prințesei Kate poartă bijuterii care amintesc de bunica sa. La finala masculină de simplu de la Wimbledon din 2025, Charlotte a avut la mână o brățară Pandora asemănătoare, pe care a personalizat-o cu propriile alegeri.

Printre pandantivele alese de ea se afla unul cu smarald, piatra asociată lunii sale de naștere, Charlotte fiind născută pe 2 mai. Brățara mai avea o figurină din aur roz reprezentând-o pe Nala, personajul din filmul „Regele Leu”, unul dintre personajele preferate ale familiei regale, precum și un pandantiv alb în formă de inimă.

Charlotte a purtat accesorii inspirate de stilul prințesei Diana și la alte evenimente din acest an, potrivit aceleiaşi surse. La ceremonia Trooping the Colour, desfășurată pe 13 iunie, ea și mama sa au purtat brățări asemănătoare, cu trei șiraguri de perle.

Brățara aleasă de Kate Middleton are propria poveste. Este un model Nigel Milne care i-a aparținut Dianei, iar prințesa a purtat-o inclusiv în timpul turneului regal din Hong Kong din 1989. Kate a mai purtat această bijuterie în mai multe rânduri în această vară, iar modelul ales de Charlotte a amintit de stilul mamei sale.

În decembrie anul trecut, Charlotte a făcut o altă alegere vestimentară care a readus în discuție influența Dianei. În timpul concertului de colinde „Together at Christmas”, unde a cântat la pian alături de Kate, prințesa a purtat un pulover bleumarin de la Boden, numit „Diana”, iar revista Hello! remarca atunci că modelul amintea de preferința regretatei prințese pentru gulerele spectaculoase.

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