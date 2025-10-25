Jaful deceniului la Luvru: ultimele imagini cu bijuteriile coroanei înainte de dispariție și detalii șocante despre furt

Cu doar câteva zile înainte ca cel mai mare muzeu din lume, Luvru, să fie zguduit de cel mai spectaculos jaf din istoria sa recentă, turiștii surprindeau fără să știe ultimele imagini cu bijuteriile care aveau să dispară.

Fotografiile și filmulețele postate pe rețelele de socializare arată detalii fascinante: reflexiile din pietre, sclipirea aurului sub lumina sălilor Denon, siluetele fine ale diademelor.

Astăzi, aceste clipuri au devenit ultima mărturie publică a comorilor dispărute din Paris, Franța.

Și în timp ce o întreagă planetă așteaptă cu sufletul la gură deznodământul, ies la iveală detalii noi despre „jaful deceniului” — care par mai degrabă desprinse dintr-o comedie decât dintr-un thriller: coincidențe bizare, erori tehnice și momente ce amintesc de Stan și Bran, dacă miza n-ar fi fost de zeci de milioane de euro.

Bijuteriile Coroanei Franceze furate din Muzeul Luvru diadema recuperată

Imaginile turiștilor de la Luvru: dovezi vizuale esențiale înainte de jaf

Pentru anchetatori, și imaginile surprinse de turiști înainte de jaful de la Luvru pot fi mai mult decât simple amintiri de vacanță.

Ele oferă o documentare vizuală unică a pieselor – proporții, amplasare, detalii decorative fine ale monturii – care ar putea ajuta la identificarea componentelor dacă bijuteriile vor fi distruse sau dezmembrate.

„Fiecare reflex, fiecare scânteiere de lumină poate deveni o probă”, spun surse apropiate anchetei.

Jaf la lumina zilei în Luvru: echipă de comando cu plan perfect fură bijuteriile coroanei

Duminică, 19 octombrie 2025. Ora 9:30 dimineața. Muzeul Luvru tocmai își deschisese porțile. Printre turiști și ghizi, nimeni nu bănuia nimic.

Patru bărbați mascați, echipați ca muncitori, urcau pe o platformă hidraulică montată pe un vehicul de întreținere. Ținta lor: o fereastră laterală din Galeriile Apollo — acolo unde străluceau bijuteriile Coroanei Franței.

În mai puțin de opt minute, hoții au tăiat geamul cu un fierăstrău electric, au pulverizat vitrinele cu un polizor unghiular, au umplut gențile cu diamante, rubine și aur, apoi au dispărut pe scutere, înainte ca forțele de ordine să poată bloca ieșirile.

Alarmele au sunat. Personalul a urmat protocolul. Dar agenții de pază, amenințați de hoți înarmați cu unelte industriale, susțin că nu au putut interveni.

Bijuterii regale furate de la Luvru: opt piese în opt minute, o diademă recuperată

Opt piese (VEZI GALERIA FOTO ȘI VIDEO), evaluate la peste 88 de milioane de euro, au fost sustrase, printre ele un colier cu smaralde și diamante dăruit de Napoleon I soției sale, Marie Louise, și o diademă cu diamante aparținând Împărătesei Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea. De asemenea, au dispărut coliere și broșe purtate de soțiile lui Napoleon Bonaparte și alte membre ale familiei regale din secolul al XIX-lea, inclusiv diademe încrustate cu smaralde și safire.

O parte din pradă a fost totuși recuperată: o diademă deteriorată, abandonată la baza clădirii. Reprezentanții muzeului au explicat că piesa nu s-a distrus pentru că ar fi fost scăpată, ci din cauza forței cu care a fost smulsă din vitrină. Este vorba despre coroana imperială cu smaralde a împărătesei Eugenie, care conținea peste 1.300 de diamante. Obiectul poate fi, totuși, restaurat.

Bijuteriile furate de la Luvru: imposibil de vândut?

Autoritățile franceze au transmis un mesaj clar: „Aceste bijuterii nu pot fi vândute fără a atrage atenția imediat”. Sunt prea cunoscute, prea documentate.

Expertul internațional în recuperarea artefactelor furate, Arthur Brand, avertizează: „Autoritățile au la dispoziție doar o săptămână pentru a-i prinde pe hoți. După acest interval, riscul ca bijuteriile să fie dezmembrate – pietrele scoase, metalele topite – crește enorm. Dacă se întâmplă asta, istoria, patrimoniul vor fi pierdute pentru totdeauna”.

Comparativ cu opere precum „Mona Lisa”, care nu pot fi ascunse sau transportate ușor, bijuteriile oferă o cale mai simplă spre bani lichizi. Tocmai de aceea sunt o țintă preferată a jafurilor sofisticate.

INTERPOL a introdus bijuteriile furate în baza sa de date, alertând imediat rețelele internaționale. Piesele au fost catalogate ca „dispărute”, ceea ce face imposibilă tranzacționarea lor legală și facilitează urmărirea lor globală.

Ancheta furtului de bijuterii de la Luvru: urme, complicități și ipoteze tulburătoare

Cazul este coordonat de Jurisdicția Interregională Specializată (JIRS) din Paris. Peste 100 de anchetatori lucrează non-stop. Patru suspecți au fost deja identificați la fața locului, dar investigația sugerează posibile complicități interne.

Procurorul general, Laure Beccuau, a confirmat că se analizează amprentele și legăturile cu baze de date criminalistice. Primele concluzii: jaf pregătit minuțios, executat ca un plan militar, cu folosirea unei platforme aeriene menite să deruteze personalul de securitate.

Camera de supraveghere de la Luvru nu a surprins hoții: coincidență sau complicitate

Noile detalii apărute miercuri, 22 octombrie, ridică întrebări tulburătoare. Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a dezvăluit în fața senatorilor francezi că singura cameră de supraveghere care acoperea balconul pe unde au intrat hoții era îndreptată în direcția greșită. Coincidență? Neatenție? Sau complicitate?

De altfel, o treime dintre sălile aripii Denon nu erau acoperite video, iar singura imagine utilă – un cadru neclar cu unul dintre suspecți – nu permite identificarea. Se crede că hoții au folosit un șantier de construcții din apropiere ca adăpost, profitând că lucrările erau în curs de desfășurare.

În mod curios, camera de bijuterii a Galeriei Apollo, aflată la primul etaj, la mai puțin de 300 de metri de celebra Mona Lisa, nu a surprins intrușii în acțiune.

Muzeul Luvru: un eșec teribil în securitate și demisie respinsă

Laurence des Cars a descris atacul ca pe un „eșec teribil” și a recunoscut vulnerabilitățile sistemului: infrastructură îmbătrânită, echipamente învechite, tăieri de buget care au afectat securitatea.

Ea și-a oferit demisia. Ministrul Culturii, Rachida Dati, a refuzat-o. „Muzeul Luvru este mai mult decât un muzeu. Este vitrina culturii franceze”, a spus Dati în fața Parlamentului, adăugând că furtul reprezintă „o rană pentru noi toți”.

Jaful bijuteriilor de la Luvru: un atac care a zdruncinat Franța

Ceea ce s-a întâmplat duminică dimineață la Luvru este deja comparat de analiști cu șocul incendiului de la Notre-Dame.

Un atac frontal asupra simbolurilor identității culturale europene, desfășurat în plină zi, sub privirile turiștilor.

În doar opt minute, o echipă de hoți profesioniști a reușit ceea ce părea imposibil: să pătrundă, să sustragă și să dispară, lăsând în urmă nu doar un muzeu gol, ci și o întreagă națiune uimită.

„Bijuteriile Coroanei” de la Luvru – între mit, memorie și pierdere

Ceea ce rămâne acum sunt doar imaginile turiștilor, fragmente de amintiri digitale, care documentează ultima strălucire a unor comori dispărute.

Bijuteriile care au fost odată simbol al puterii imperiale franceze au devenit acum simbol al fragilității patrimoniului modern.