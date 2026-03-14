Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Video Jaf în 70 de secunde: Cum a fost golit un magazin de bijuterii din California. Hoții au furat aur și diamante de 1,7 milioane de dolari

O înregistrare video publicată sâmbătă, 14 martie, de CNN, arată momentul în care un grup de indivizi mascați a lăsat un magazin de bijuterii din California aproape gol, fugind cu aur și diamante în valoare de aproape 1,7 milioane de dolari în puțin peste un minut. Imaginile de la jaf, care a avut loc în iunie 2025, au fost date publicității azi de Parchetul Districtului de Nord al Californiei. Au fost arestați patru suspecți.

FOTO: Captură video X @nexta_tv
FOTO: Captură video X @nexta_tv

Jaful a avut loc la 18 iunie 2025, la magazinul Kumar Jewellers din Fremont. Afacerea este deținută de familia Verma, americani de origine indiană. Proprietarii și un angajat se aflau în interiorul magazinului în momentul jafului, însă nimeni nu a fost rănit, scrie Times of India.

Imaginile de supraveghere arată cum aproape 20 de suspecți mascați au intrat într-un magazin de bijuterii, unde au spart vitrinele și au adunat rapid aurul și diamantele în saci. Hoții au reușit să ia aproximativ 75–80% din marfa magazinului, în timp ce angajații s-au refugiat în spate.

Potrivit anchetatorilor, jaful a durat aproximativ 70 de secunde, iar suspecții au fugit cu bunuri de aproape 1,7 milioane de dolari, folosind mai multe mașini, multe dintre ele furate.

Polițiștii ajunși la fața locului au fost nevoiți să aleagă ce vehicul să urmărească. În cele din urmă, au pornit în urmărirea unui Acura negru, ceea ce a declanșat o cursă cu viteză mare prin cartiere rezidențiale din Fremont.

Procurorii federali au declarat că șoferul a trecut cu viteză prin intersecții, a ignorat semnele de oprire și a atins viteze de aproximativ 130 km/h, schimbând benzile și depășind alte vehicule pe contrasens.

Autoritățile au arestat ulterior patru suspecți despre care se crede că au fost implicați în jaf: Afatupetaiki Faasisila, Jose Herrada-Aragon, Andres Palestino și Tom Parker Donegan. Toți aveau aproximativ 19 sau 20 de ani la momentul incidentului.

Anchetatorii spun că folosirea unor vehicule furate a complicat inițial identificarea suspecților, deoarece sistemele automate de citire a numerelor de înmatriculare nu au putut lega mașinile de persoanele implicate în jaf.

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
digi24.ro
image
Război în Iran, ziua 15. SUA trimit încă 5.000 de soldați în Orientul Mijlociu. Trump: ”O să simt în măduva oaselor”
stirileprotv.ro
image
Cumperi un apartament „prin bancă”, plătești triplu în România. Țara noastră are cele mai mari dobânzi din Europa. Care este situația în Bulgaria, Ungaria sau Grecia. Date oficiale de la bănci
gandul.ro
image
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi, avertizat înainte de FCSB – Metaloglobus: „Să nu vă cheme la Comisii!”
fanatik.ro
image
Războiul „Templelor”: Două grupări masonice își dispută în instanțe legitimitatea și apartenența la „Marea Lojă Națională din România”
libertatea.ro
image
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Celebrul milionar român care și-a pus toată averea pe numele mamei. E la a treia căsnicie: "Eu le țin pe toate!"
digisport.ro
image
Distrugătoarele Marinei SUA lansează interceptori de ultimă genrație pentru a doborî rachete iraniene care se apropie de spațiul NATO, dar costurile sunt uriașe
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
antena3.ro
image
Mai multe pisici maidaneze din Constanţa, eroine după ce au împiedicat un jaf
observatornews.ro
image
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
cancan.ro
image
Guvernul anunță oficial cu cât cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029? Cât va fi pensia medie?
newsweek.ro
image
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
prosport.ro
image
Ce este TVA şi unde ajung banii. Taxa pe valoare adăugată, pe înţelesul tuturor
playtech.ro
image
Transferul care i-a adus o adevărată avere lui Dinamo: 3.000.000 de euro
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Cea mai frumoasă fată din lume" se mărită! Cum arată acum, la 20 de ani de la poza care a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Disperare în Emiratele Arabe Unite. Zeci de persoane arestate pentru postarea pe rețelele sociale a imaginilor cu bombardamentele și instalațiile militare
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Vacanța de Paște 2026. De când răman elevii acasă și când începe ultimul modul din anul școlar 2025 – 2026
romaniatv.net
image
Cum arată Maia, fiica lui Teo Trandafir, în 2026. Tânăra este complet schimbată de cum și-o amintea publicul!
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
click.ro
image
Gogoși pufoase de post, făcute cu lingura. Rețeta pe care orice gospodină trebuie să o afle
click.ro
image
Praf, nervi și ambiție! Iulia Albu recunoaște cât de greu e să locuiești în șantier: „Stresul te ține și slabă, și în viață”
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
161 jpg
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
