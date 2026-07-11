Regele Charles s-a întâlnit cu prințul Harry și familia sa pentru prima dată după ani de tensiuni

Regele Charles al III-lea i-a primit vineri, 10 iulie, pe prințul Harry și pe membrii familiei acestuia, pentru prima dată după mai mulți ani, într-un nou pas spre reconciliere.

Harry, Meghan și cei doi copii ai lor, prințul Archie și prințesa Lilibet, s-au întâlnit cu regele și regina Camilla la casa Highgrove, o reședință de la țară situată la vest de Londra, a confirmat Palatul Buckingham.

Associated Press scrie că ducele de Sussex sosise luni în țara sa natală pentru a participa la mai multe evenimente caritabile, însă vizita a fost umbrită de speculațiile privind o posibilă întâlnire cu tatăl său.

Vizita lui Harry a fost precedată de numeroase speculații privind prezența lui Meghan și a celor doi copii ai lor la întâlnirea cu regele Charles. Dorința prințului de a profita de această ocazie a provocat tensiuni cu oficialii regali, după ce o invitație de cazare la Palatul Buckingham i-a fost retrasă.

Harry și Charles s-au întâlnit pentru scurt timp, la o ceașcă de ceai, în septembrie, în timpul unei vizite scurte la Londra. A fost prima dată când cei doi s-au văzut după mai bine de un an.

Prințul și-a dorit însă și ca cei doi copii ai săi să-l vadă pe monarh, pe care l-au întâlnit pentru prima dată în timpul festivităților organizate în 2022 cu ocazia Jubileului de Platină al regretatei regine Elisabeta a II-a.

Copiii familiei regale, Archie, în vârstă de 7 ani, și Lilibet, de 5 ani, sunt acum suficient de mari pentru a-și aminti întâlnirea cu bunicul lor și, cu siguranță, vor spera să facă fotografii alături de rege. Întâlnirea a fost însă considerată una privată, iar nicio imagine nu va fi făcută publică.

Tensiunile din familia regală s-au amplificat după ce Harry și Meghan au renunțat la îndatoririle regale și s-au mutat în California pentru a încheia contracte profitabile în industria media, departe de presiunile vieții regale de la Londra.

Relațiile au atins un nou minim după ce Harry a publicat o carte de memorii explozivă, care conținea portrete deloc măgulitoare ale familiei regale și acuzații grave privind o relație toxică între monarhie și presă.

În cartea sa de memorii, „Spare”, Harry a acuzat membri ai familiei regale că au divulgat informații presei pentru a beneficia de o imagine favorabilă și a criticat-o dur pe Camilla, susținând că aceasta ar fi transmis presei detalii din conversații private.

În ciuda tensiunilor și a disputelor privind protecția sa asigurată de poliție, prințul a declarat că speră să refacă relațiile cu familia sa.

„Mi-aș dori foarte mult să mă împac cu familia mea. Nu mai are rost să continuăm această luptă”, a declarat Harry pentru BBC. „Nu știu cât timp mai are tatăl meu.” Vizita de vineri reprezintă un pas spre repararea acestor relații.