Nadia Comăneci a revenit în lumina reflectoarelor la Paris. La 64 de ani, legenda gimnasticii românești a urcat luni seară pe podiumul evenimentului organizat de L’Oréal în cadrul Fashion Week, într-un decor spectaculos, în apropierea Turnului Eiffel.

Nadia Comăneci la Paris Foto: Profimedia

Fosta mare campioană olimpică s-a numărat printre vedetele prezente la ediția din acest an a evenimentului „Le Défilé”, desfășurat în celebra Place Joffre.

A împărțit podiumul cu vedete din sport și cinematografie

Printre invitații care au participat la eveniment s-au aflat schioarea americană Lindsey Vonn și campioana paralimpică Bebe Vio, dar și actrițele Jane Fonda, Kristen Bell și Andie MacDowell. Momentul culminant al serii a fost apariția lui Celine Dion, care a încheiat show-ul într-o manieră spectaculoasă. Artista canadiană a revenit recent pe scenă, după o perioadă lungă în care a fost nevoită să-și întrerupă activitatea din cauza problemelor de sănătate.

„Le Défilé nu este doar un fashion show, ci un veritabil statement global. Sub umbrela mesajului puternic «EXPRESS YOUR WORTH. YOU’RE WORTH IT.», spectacolul emblematic invită femeile din întreaga lume să își exprime valoarea, celebrând puterea feminină, incluziunea, libertatea, încrederea în sine și, mai presus de toate, solidaritatea dintre femei!”, conform Elle România.

Nadia Comăneci, surpriză pentru fani

Nadia Comăneci a apărut pe podium într-o elegantă rochie neagră, iar la final a reprodus celebrul gest pe care îl făcea după fiecare exercițiu din cariera sa.

Pentru Nadia Comăneci, apariția de luni seară a reprezentat o nouă revenire în capitala Franței. Românca fusese prezentă la Paris și în 2024, când a participat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. De această dată, ea a avut un rol diferit. Nadia Comăneci este ambasadoarea în România a campaniei „Lessons of Worth”, proiect derulat de celebrul brand francez de beauty L’Oréal.

„Îmi place foarte mult că tema show-ului a fost solidaritatea între femei, pentru că îmi place să le susțin pe celelalte femei. Cred cu tărie în zicala «când mareea crește, toate bărcile se ridică». Mi se pare o mare pierdere de timp ca femeile să se simtă în competiție unele cu altele. Cred că este loc pentru toate. Totul devine mai bun doar când incluzi pe toată lumea, cu medii și perspective diverse. Mă gândesc la asta ca la o rețetă: nu poți face un tort cu un singur ingredient. Ar ieși groaznic. Nu-i așa?”, a spus actrița americană Kristen Bell, în cadrul evenimentului de la Paris.