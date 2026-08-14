Aproape 500 de persoane arestate sub suspiciunea de a provoca incendii de vegetație în Franța în această vară

474 de persoane, dintre care 183 de minori, au fost reținute în Franța în legătură cu incendiile de vegetație izbucnite de la începutul lunii iulie, în timp ce pompierii din mai multe țări europene continuă să lupte cu focare de amploare, alimentate de temperaturile ridicate, secetă și vânt. Aproximativ 70% dintre persoanele reținute sunt suspectate că au provocat incendiile în mod intenționat.

Ministerul de Interne al Franței a anunțat că 474 de persoane, dintre care 183 de minori, au fost reținute în legătură cu incendiile de vegetație produse în țară de la 1 iulie.

Potrivit autorităților franceze, aproximativ 70% dintre persoanele reținute sunt suspectate că au provocat incendiile în mod deliberat, în timp ce restul sunt suspectate că au declanșat focarele accidental.

Printre cazurile anchetate se află și incendiul izbucnit în apropierea aeroportului din Bordeaux, în luna iulie, în legătură cu care presa franceză a relatat că a fost reținut un băiat în vârstă de 15 ani. În acel incendiu au murit doi pompieri, scrie The Guardian.

Numărul persoanelor reținute a fost anunțat în timp ce Franța și alte state europene se confruntă cu noi incendii de vegetație, pe fondul unui val de căldură care a adus temperaturi de peste 30 de grade Celsius în mare parte a continentului.

Peste 525 de persoane evacuate dintr-un sat din sud-vestul Franței

În Franța, un nou incendiu a izbucnit în zona Luglon, din regiunea Landes, în sud-vestul țării, unde autoritățile au evacuat vineri peste 525 de persoane.

Incendiul a distrus în mai puțin de 24 de ore aproximativ 1.100 de hectare de pădure de pini, iar autoritățile au închis drumurile către localitate.

Gilles Clavreul, oficial regional, a declarat că situația este nefavorabilă și că incendiul continuă să se extindă. Aproximativ 500 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea focului, în timp ce șase avioane de intervenție au fost trimise în zonă.

Luglon se află la aproximativ 100 de kilometri sud-est de destinațiile turistice din Golful Arcachon și peninsula Lège-Cap-Ferret, unde două incendii de amploare au distrus, la sfârșitul lunii iulie, peste 50.000 de hectare și au determinat evacuarea a până la 220.000 de persoane.

Incendiile se extind în mai multe țări europene

Incendiile de vegetație afectează în această perioadă mai multe regiuni din Europa, iar autoritățile din Germania, Croația, Spania și Grecia au mobilizat echipe de intervenție și au dispus evacuări în zonele amenințate de flăcări.

În vestul Germaniei, peste 2.000 de persoane și-au părăsit locuințele vineri dimineață și au fost adăpostite într-o școală primară din apropiere, după ce un incendiu izbucnit în pădurea Hürtgen s-a apropiat la câteva sute de metri de satul Gey.

Intervenția pompierilor a fost complicată de existența unor muniții neexplodate din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar exploziile provocate de acestea au putut fi auzite în timp ce incendiul se extindea. Din motive de siguranță, pompierii au fost nevoiți să păstreze distanța față de anumite zone, în timp ce tancuri și elicoptere ale armatei germane au sprijinit operațiunile.

Aproximativ 1.000 de persoane evacuate în Croația

În Croația, un incendiu alimentat de vânturi puternice a afectat în timpul nopții orașul turistic Lokva Rogoznica, pe coasta Dalmată, iar aproximativ 1.000 de persoane au fost evacuate.

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Incendiul a distrus case și a provocat rănirea mai multor persoane. Serviciile de ambulanță din orașul Split au tratat 36 de persoane, dintre care 14 au fost internate în spital, iar șapte au suferit răni care le-au pus viața în pericol, potrivit autorităților locale din domeniul sănătății.

În mai multe localități din apropiere au fost deschise adăposturi pentru persoanele evacuate, iar o porțiune a unei importante autostrăzi de coastă a fost închisă.

Premierul croat Andrej Plenković a descris incendiul care s-a extins spre Omiš drept unul dintre cele mai grave incendii din ultimii ani și a precizat că, până în acel moment, nu fuseseră confirmate victime.

Peste 40.000 de hectare arse în două regiuni din Spania

În nord-estul Spaniei, un incendiu care a amenințat mănăstirea San Juan de la Peña, din Aragón, a determinat autoritățile să evacueze obiecte istorice din complex.

O unitate a armatei a transportat la un muzeu din apropiere de Huesca rămășițele a trei regi aragonezi din secolul al XI-lea, după ce incendiul, izbucnit luni, s-a intensificat joi pe fondul temperaturilor ridicate și al vântului.

Flăcările au distrus până acum peste 9.000 de hectare și au determinat evacuarea locuitorilor din 16 orașe și sate.

Un alt incendiu, mult mai extins, afectează sudul Spaniei, în provincia Huelva, unde au ars până acum aproximativ 31.000 de hectare. Aproximativ 700 de persoane au fost evacuate din cauza incendiului.

Sute de turiști evacuați de pe plajele din Grecia

În nordul Greciei, aproximativ 500 de turiști au fost evacuați joi de pe plajele din zona Siviri și Fourka, două stațiuni din peninsula Halkidiki amenințate de un incendiu de pădure.

Frontul incendiului s-a întins pe aproximativ 3 kilometri, iar flăcările au ajuns la înălțimi de până la 30 de metri. Incendiul a fost ulterior adus sub control, însă echipajele de intervenție au rămas în alertă pentru a preveni reaprinderea focarelor.

Doi pompieri răniți în timpul intervenției au fost transportați la spital.

Pentru o mare parte a Greciei continentale a fost emisă alertă maximă de incendii, nivelul cinci, iar autoritățile locale din Halkidiki au interzis accesul în zonele cu păduri dense de pini. Pentru vineri au fost prognozate rafale de vânt de până la 100 km/h.

Incendiile au ajuns și în Regatul Unit

În Regatul Unit, incendiile de vegetație au afectat regiunea West Midlands, unde mai multe case au fost cuprinse de flăcări.

Șeful pompierilor regionali, Simon Tuhill, a descris situația drept unul dintre cele mai importante incidente cu care s-a confruntat serviciul de pompieri din regiune.

În timp ce echipele de intervenție încercau să limiteze extinderea focului, mai multe locuințe au fost afectate, iar autoritățile au continuat operațiunile pentru protejarea zonelor locuite.

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Europa se confruntă cu temperaturi ridicate

Incendiile se produc în contextul unui nou val de căldură care afectează mai multe regiuni europene. Potrivit datelor prezentate de autorități, trei din cinci europeni s-au confruntat vineri cu temperaturi de cel puțin 30 de grade Celsius, iar aproximativ 150 de milioane de persoane au avut parte de temperaturi de 35 de grade Celsius sau mai mult.

Oamenii de știință au arătat că temperaturile ridicate și perioadele de secetă contribuie la uscarea solurilor și a vegetației, ceea ce favorizează dezvoltarea și extinderea incendiilor de vegetație.

Europa se încălzește în prezent într-un ritm aproximativ de două ori mai rapid decât media globală, potrivit informațiilor citate în analiza privind valul de căldură și incendiile care afectează continentul.