Incendiu violent lângă București: 70 de locuitori din Clinceni evacuați. Misiunea pompierilor, îngreunată de lipsa apei

Un incendiu de vegetație de mari proporții a izbucnit marți după-amiază în localitatea Clinceni, la marginea Capitalei, existând risc major de extindere către mai multe locuințe. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru populație.

UPDATE 18:40 Localnici evacuați din cauza incendiului

Potrivit ultimelor informaţii, până la această oră au fost evacuate 20 de persoane, iar alte 50 s-au autoevacuat.

Ştirea iniţială

Un incendiu de vegetație puternic a izbucnit vineri, 15 august, în localitatea Clinceni, județul Ilfov, pe strada Fortului, în apropierea Bucureștiului, iar în scurt timp flăcările s-au întins rapid pe o suprafață estimată la aproximativ trei hectare, generând cantități mari de fum și amenințând locuințele aflate în vecinătate.

Din cauza vântului și a vegetației uscate din zonă, focul se extinde cu rapiditate, iar pompierii atrag atenția asupra pericolului ca incendiul să ajungă în zonele rezidențiale. Din acest motiv, a început evacuarea locuitorilor aflaţi în proximitatea flăcărilor care se extind către zona rezidenţială, incendiul manifestându-se pe o suprafaţă extinsă şi având un număr ridicat de focare. Misiunea pompierilor este îngreunată în plus şi de posibilitățile limitate de alimentare cu apă pentru autospeciale.

→ Imaginea 1/3: Incendiu în Clinceni

Pentru a avertiza locuitorii, a fost emis un mesaj RO-Alert, prin care populația este informată despre risc și este îndemnată să ia măsuri de protecție.

Inițial, la fața locului au fost trimise 12 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, însă din cauza intensității incendiului, dispozitivul a fost ulterior suplimentat cu încă 4 autospeciale.

Situația s-a agravat pe parcurs, astfel că forțele de intervenție au fost suplimentate din nou, ajungând în total la 20 de autospeciale de stingere mobilizate pentru a ține flăcările sub control. Echipajele acționează cu prioritate pentru prevenirea extinderii incendiului către locuințe și spații de depozitare aflate în apropiere.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la vegetație uscată, pe strada Fortului din localitatea Clinceni, județul Ilfov. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3 ha, existând pericolul de propagare la case. Arderea se manifestă cu degajare mare de fum și extindere rapidă pe fondul existenței vegetației uscate pe suprafețe extinse de teren. Pentru informarea populației a fost emis și un mesaj RO-Alert. În acest moment, pentru gestionarea situației de urgență acționează 20 de autospeciale de stingere. Acțiunile de intervenție se desfășoară cu prioritate pentru limitarea propagării incendiului în zonele cu locuințe și spații de depozitare. Terenul nu permite accesul autospecialelor de intervenție în toate zonele de manifestare a incendiului”, a transmis ISU București-Ilfov.





