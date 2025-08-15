search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Incendiu violent lângă București: 70 de locuitori din Clinceni evacuați. Misiunea pompierilor, îngreunată de lipsa apei

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un incendiu de vegetație de mari proporții a izbucnit marți după-amiază în localitatea Clinceni, la marginea Capitalei, existând risc major de extindere către mai multe locuințe. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru populație.

UPDATE 18:40 Localnici evacuați din cauza incendiului

Potrivit ultimelor informaţii, până la această oră au fost evacuate 20 de persoane, iar alte 50 s-au autoevacuat.

Ştirea iniţială

Un incendiu de vegetație puternic a izbucnit vineri, 15 august, în localitatea Clinceni, județul Ilfov, pe strada Fortului, în apropierea Bucureștiului, iar în scurt timp flăcările s-au întins rapid pe o suprafață estimată la aproximativ trei hectare, generând cantități mari de fum și amenințând locuințele aflate în vecinătate.

 Din cauza vântului și a vegetației uscate din zonă, focul se extinde cu rapiditate, iar pompierii atrag atenția asupra pericolului ca incendiul să ajungă în zonele rezidențiale. Din acest motiv, a început evacuarea locuitorilor aflaţi în proximitatea flăcărilor care se extind către zona rezidenţială, incendiul manifestându-se pe o suprafaţă extinsă şi având un număr ridicat de focare. Misiunea pompierilor este îngreunată în plus şi de posibilitățile limitate de alimentare cu apă pentru autospeciale.

Incendiu în Clinceni
Imaginea 1/3: Incendiu în Clinceni
Incendiu în Clinceni
Incendiu în Clinceni
incendiu clinceni, foto facebook jpg

Pentru a avertiza locuitorii, a fost emis un mesaj RO-Alert, prin care populația este informată despre risc și este îndemnată să ia măsuri de protecție.

Inițial, la fața locului au fost trimise 12 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, însă din cauza intensității incendiului, dispozitivul a fost ulterior suplimentat cu încă 4 autospeciale.

Situația s-a agravat pe parcurs, astfel că forțele de intervenție au fost suplimentate din nou, ajungând în total la 20 de autospeciale de stingere mobilizate pentru a ține flăcările sub control. Echipajele acționează cu prioritate pentru prevenirea extinderii incendiului către locuințe și spații de depozitare aflate în apropiere.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la vegetație uscată, pe strada Fortului din localitatea Clinceni, județul Ilfov. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3 ha, existând pericolul de propagare la case. Arderea se manifestă cu degajare mare de fum și extindere rapidă pe fondul existenței vegetației uscate pe suprafețe extinse de teren. Pentru informarea populației a fost emis și un mesaj RO-Alert. În acest moment, pentru gestionarea situației de urgență acționează 20 de autospeciale de stingere. Acțiunile de intervenție se desfășoară cu prioritate pentru limitarea propagării incendiului în zonele cu locuințe și spații de depozitare. Terenul nu permite accesul autospecialelor de intervenție în toate zonele de manifestare a incendiului”, a transmis ISU București-Ilfov.


Incendiul se manifesta pe o suprafata extinsa si un numar ridicat de focare. Posibilitati limitate de alimentare cu apa pentru autospeciale

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)
stirileprotv.ro
image
Cum arată ACUM Corina Dănilă. Ce intervenție și-a făcut: „Medicul a zis că da, trebuia să facem asta”
gandul.ro
image
Mesajul lui Zelenski înainte de summitul Trump-Putin: 'A venit timpul să punem capăt războiului'
mediafax.ro
image
”Lista rușinii” în politică: care sunt partidele care nu-și plătesc taxele la stat. Milionari de top, pe listele ANAF
fanatik.ro
image
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
libertatea.ro
image
Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov. Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
A auzit cum a numit Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin și n-a stat pe gânduri. Reacția face înconjurul lumii
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate
observatornews.ro
image
BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Povestea șocantă a unei femei care a văzut cum prietena ei e mâncată de rechin. „A fost exact ca în filmul Jaws”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La 32 de ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut în fața tuturor fără machiaj și a spus ce operații are, de fapt
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
image
Țara în care Duster se vinde ca pâinea caldă, cu liste de așteptare până în 2026
playtech.ro
image
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Zi decisivă pentru pensii și economie! Se decide astăzi soarta României
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste Jeff Bezos. Abia se însurase, nici nu se gândea la o așa nenorocire

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?