Un pompier voluntar a murit în timp ce lupta cu un incendiu în Castilia şi Leon

Vineri, 15 August 2025
Adevărul
O a treia persoană a murit din cauza incendiilor de vegetație din Spania. Este vorba despre un pompier voluntar care intervenea la un incendiu în Castilia și León, au anunțat joi, 14 august, autoritățile.

Incendiu de vegetație în Spania/FOTO: X
Incendiu de vegetație în Spania/FOTO: X

Comisia Europeană (CE) a anunţat că trimite avioane care să arunce apă în Spania, care se chinuie să ţină sub control incendiile mortale, în timp ce şi ţările din Balcani primesc ajutor în lupta cu incendiile, scrie News.ro.

Un pompier voluntar a murit după ce a luptat cu un incendiu în Castilia şi Leon, au anunţat, joi, autorităţile, după ce un alt voluntar a murit în aceeaşi regiune, marţi. Un alt bărbat a murit la periferiile Madridului, luni, în timp ce încerca să salveze caii dintr-un grajd cuprins de flăcări.

Moartea ne loveşte din nou, cu pierderea unui al doilea voluntar care şi-a pierdut viaţa în Leon”, a afirmat,mjoi, premierul Spaniei, Pedro Sánchez. El le-a mulţumit ”eroilor” care protejează populaţia de incendii şi a afirmat că ”ameninţarea rămâne extremă”.

În Patras, al treilea cel mai mare oraş al Greciei, pompierii au limitat un incendiu care a mistuit periferiile portului şi a dus la evacuarea unui spital pentru copii şi a unui azil de bătrâmni. Presa locală a relatat că un tânăr de 19 ani care ar fi mărturisit că a provocat incendiul se află printre cei arestaţi în legătură cu acesta.

Anterior, Spania anunțase că 1.000 de militari și 50 de resurse aeriene au fost desfășurate pentru a lupta cu incendiile, devenind a cincea ţară în decurs de o săptămână care activează mecanismul de protecţie civilă al Uniunii Europene în lupta cu incendiile.

De asemenea, CE a anunţat că două avioane care se aflau în Franţa erau aşteptate să fie trimise în Spania joi.

Incendiile de vegetaţie au distrus peste 500.000 de hectare în Europa în acest an, potrivit datelor oficiale, o creştere de 134% faţă de media din ultimele două decenii. Săptămâna trecută, Franţa s-a confruntat cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949.

Cei doi pompieri spanioli care au murit încercau să încetinească răspândire unui incendiu când au fost înconjuraţi de flăcări, marţi după-amiază, potrivit cotidianului spaniol El Pais. Incendiul ar urma să devină unul dintre cele mai mari din istoria ţării.

Vântul puternic şi care îşi schimbă direcţia a răspândit flăcările care i-au prins în capcană pe cei doi bărbaţi, a relatat ziarul. Unul dintre ei a murit în câteva ore, iar celălalt, care a suferit arsuri pe 85% din suprafaţa corpului, a murit după o zi petrecută în spital.

Şase persoane sunt încă spitalizate în regiune, cu arsuri şi răni grave, a relatat presa locală.

