Duminică, 10 August 2025
Adevărul
Video Cupolă de foc deasupra Europei. Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în sudul continentului

Publicat:

Franța, Spania, Grecia și Turcia se confruntă cu incendii de pădure, pe fondul unui nou val de căldură care aduce temperaturi-record ce depășesc 42 de grade Celsius.

Incendiile au făcut ravagii în Europa, inclusiv în Turcia FOTO Profimedia
Incendiile au făcut ravagii în Europa, inclusiv în Turcia FOTO Profimedia

Pompierii luptă cu flăcările în sudul Europei, pe măsură ce valul de căldură extremă cuprinde regiunea, cu temperaturi istorice, potrivit Euronews.

În Franța, aproximativ 1.400 de pompieri au fost mobilizați sâmbătă în regiunea Aude, din sudul țării, pentru a preveni reaprinderea celui mai mare incendiu de pădure din ultimele decenii, după ce toți locuitorii au fost lăsați să se întoarcă acasă.

Prefectul regiunii Aude, Christian Pouget, a declarat că incendiul a fost ținut sub control încă de joi, după ce a ars peste 160 de kilometri pătrați în această săptămână în zona împădurită, cunoscută pentru podgoriile sale.

Toate drumurile au fost redeschise, dar autoritățile au impus o interdicție strictă de acces în pădure, a precizat Pouget la o conferință de presă sâmbătă.

„Lupta continuă, pompierii încă muncesc pentru a preveni reaprinderea incendiului,” a spus el, adăugând că incendiul a cauzat un mort și 25 de răniți, dintre care 19 pompieri.

Agenția națională de meteorologie Meteo France a plasat jumătatea de sud a Franței sub alertă „de mare vigilență” pentru val de căldură, cu temperaturi ce pot ajunge până la 39°C în regiunea Aude sâmbătă.

Incendii active în Spania și Grecia

Pompierii continuă să lupte cu un incendiu activ în provincia Avila, situată în centrul-vestul Spaniei, sâmbătă. Incendiul a început vineri după-amiază, iar Unitatea Militară de Urgență (UME) din Spania a intervenit pe timpul nopții pentru a-l controla și a preveni apropierea flăcărilor de drumuri și căi ferate.

Cu temperaturi ce ating aproape 39°C în părți din Spania și Portugalia, riscul de incendiu este extrem de ridicat. Perioada actuală de temperaturi extreme este așteptată să continue cel puțin până miercuri, conform serviciului național de meteorologie AEMET.

În Grecia, un incendiu mare izbucnit vineri după-amiază în Keratea, la circa 40 de kilometri sud-est de Atena, a continuat să mistuie zone din estul și sudul Atticii pe timpul nopții, provocând pagube semnificative locuințelor și soldându-se cu o victimă.

Citește și: Stare de alertă în Portugalia, din cauza incendiilor de vegetație. Mai multe persoane au fost rănite

Autoritățile au emis ordine de evacuare pe măsură ce flăcările s-au apropiat de zonele rezidențiale, în timp ce pompierii s-au luptat cu vântul puternic.

Cel puțin 260 de pompieri, susținuți de 77 de vehicule, au muncit pentru a limita incendiul, cu sprijinul numeroșilor voluntari și civili din zonele afectate.

Incendiu în Turcia sub control

Incendiile din districtele centrale Canakkale și Bayramic, din vestul Turciei, au fost în mare parte aduse sub control, a anunțat ministrul Agriculturii și Silviculturii, Ibrahim Yumakli.

Yumakli a declarat că echipele de intervenție au muncit toată noaptea pentru a opri răspândirea incendiilor. El a confirmat că propagarea flăcărilor a fost oprită și că se continuă acțiunile de răcire a zonei.

Incendiul, care a izbucnit vineri în apropierea satului Yigitler și s-a extins într-o zonă împădurită sub acțiunea vânturilor puternice, a dus la evacuarea preventivă a localităților Sacakli, Ahmetceli, Doganca, Zeytinli și Pitirelli.

Un număr de 654 de locuitori au fost mutați în zone sigure. Autoritățile au raportat că patru suspecți au fost reținuți în cadrul investigațiilor privind cauzele incendiilor.

O nouă normalitate

Sudul Europei a înregistrat numeroase incendii mari în această vară. Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice amplifică frecvența și intensitatea căldurii și uscăciunii, făcând regiunea mai vulnerabilă la incendii de pădure.

Citește și: O persoană a murit în Franța în urma unui incendiu care a afectat o suprafață mai mare decât cea a Parisului

Săptămâna aceasta, Organizația Meteorologică Mondială (WMO) a publicat un raport care detaliază impactul căldurii extreme la nivel global. Raportul indică faptul că temperaturile extreme au provocat aproximativ 489.000 de decese anuale legate de căldură în perioada 2000-2019, dintre care 36% în Europa.

În iulie, luna cu recorduri, Turcia a înregistrat un nou maxim național extrem de 50,5°C, se arată în raport. Suedia și Finlanda au avut de asemenea perioade neobișnuit de lungi cu temperaturi peste 30°C.

WMO avertizează că țările trebuie să acționeze mai rapid pentru a se adapta la schimbările climatice și a limita încălzirea globală, în conformitate cu Acordul de la Paris din 2015.

„Căldura extremă este uneori numită ucigașul tăcut, dar cu știința, datele și tehnologiile de astăzi, tăcerea nu mai este o scuză. Fiecare deces cauzat de căldura extremă poate fi prevenit”, a declarat Ko Barrett, secretar adjunct general WMO.

Organizația estimează că extinderea sistemelor de avertizare pentru sănătatea provocată de căldură în 57 de țări ar putea salva aproape 100.000 de vieți anual.

„Aceasta nu este doar o problemă climatică, este o urgență de sănătate publică,” a spus Joy Shumake-Guillemot, coordonatoarea programului comun WHO-WMO pentru climă și sănătate și co-coordonatoarea Rețelei Globale pentru Informații despre Căldură și Sănătate (GHHIN).

Europa

