Video Imagini dezolante din Londra. „Orașul de corturi” în care trăiesc și români: „Nu e sigur aici, mai ales noaptea”

Una dintre cele mai cunoscute artere comerciale din Marea Britanie, Tottenham Court Road din Londra, a fost transformată într-o adevărată tabără de corturi, unde trăiesc zeci de persoane fără adăpost, majoritatea migranți veniți din Orientul Mijlociu, Europa de Est și America de Sud. Printre oamenii care stau acolo se numără și români.

Sursa video: Facebook/Paul Brown

Pe trotuarele din centrul Londrei, chiar în apropierea complexului University College Hospital au fost ridicate rânduri întregi de corturi, unele instalate pe paleți din lemn pentru a evita infiltrarea apei de ploaie, relatează Daily Mail.

În corturi locuiesc în special bărbați, mulți dintre ei cerșind ziua în fața magazinelor, însă printre ei se numără și câteva femei. Provin de peste tot din lume, dar majoritari sunt cei din Orientul Mijlociu. Există și imigranți din România și Bulgaria, dar sunt și câțiva britanici rămași fără casă.

Unele locuințe improvizate sunt dotate cu mese, scaune și chiar aparate de gătit, iar în apropiere se pot vedea resturi de mâncare și ambalaje. Într-un caz, un migrant a parcat o bicicletă Deliveroo lângă cortul său, folosind-o pentru a livra mâncare în timpul zilei, înainte de a dormi pe stradă.

Printre locatari se află și Cesar Rodriguez, un columbian de 49 de ani, care a povestit că trăiește acolo după ce și-a pierdut locul de muncă.

„Iubesc Marea Britanie și cultura engleză. Am venit aici acum 25 de ani, dar de când mi-am pierdut jobul, nu mai am unde să merg. E greu, dar refuz să fiu nefericit”, a declarat el pentru Daily Mail.

Rodriguez spune că a ales să locuiască în grup, pentru „mai multă siguranță”, și a criticat modul în care autoritățile gestionează statutul migranților.

„Guvernul trebuie să fie mai corect în privința persoanelor care pot rămâne în țară – încă se lucrează la statutul meu, ceea ce înseamnă că nu pot lucra (legal). (...) Englezii nici măcar nu pot găsi cazare. Sunt prea mulți străini. Unii dintre ei au fost nevoiți să se mute aici. Nu e sigur aici, mai ales noaptea. Dar ce poți să faci? Au fost momente în care a trebuit să chem poliția din cauza jafurilor pe care le-am văzut. În prezent, asta e singura mea opțiune. Fratele meu a fost ucis acasă anul trecut. Nu am unde să mă duc. Vorbesc patru limbi și am o experiență profesională de ani de zile. Tot ce vreau e șansa de a-mi reface viața”, a spus el.

Localnicii și comercianții din zonă afirmă că fenomenul a devenit tot mai vizibil în ultimele săptămâni. Unii acuză autoritățile că nu intervin, deși situația creează disconfort și nesiguranță.

„Nu știm cine locuiește în acele corturi. Am fost privită insistent când am trecut pe aici și mă simt incomodă, mai ales acum, când serile devin tot mai întunecate”, a declarat Pauline Fox, o angajată a unui magazin din zonă.

Alți londonezi privesc situația cu empatie. „Nu e plăcut să vezi așa ceva, dar în spatele fiecărui cort e o poveste. Mulți oameni de acolo chiar merg la muncă și se întorc noaptea să doarmă”, a spus James Walsh, locuitor al zonei.

Consiliul local Camden a anunțat că situația „nu poate continua” și că lucrează cu proprietarii terenurilor și organizații partenere pentru a-i ajuta pe cei fără adăpost să găsească locuințe și sprijin social.

Potrivit datelor recente, numărul persoanelor care dorm pe străzile Londrei a crescut cu 26% în ultimul an, pe fondul crizei costului vieții.

Fenomenul nu este izolat: alte tabere similare au fost recent desființate de autorități, inclusiv cea de pe Park Lane, unde Transport for London a obținut o ordonanță judecătorească pentru evacuare.