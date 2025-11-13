search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Imagini dezolante din Londra. „Orașul de corturi” în care trăiesc și români: „Nu e sigur aici, mai ales noaptea”

0
0
Publicat:

Una dintre cele mai cunoscute artere comerciale din Marea Britanie, Tottenham Court Road din Londra, a fost transformată într-o adevărată tabără de corturi, unde trăiesc zeci de persoane fără adăpost, majoritatea migranți veniți din Orientul Mijlociu, Europa de Est și America de Sud. Printre oamenii care stau acolo se numără și români. 

Sursa video: Facebook/Paul Brown

Pe trotuarele din centrul Londrei, chiar în apropierea complexului University College Hospital au fost ridicate rânduri întregi de corturi, unele instalate pe paleți din lemn pentru a evita infiltrarea apei de ploaie, relatează Daily Mail.

În corturi locuiesc în special bărbați, mulți dintre ei cerșind ziua în fața magazinelor, însă printre ei se numără și câteva femei. Provin de peste tot din lume, dar majoritari sunt cei din Orientul Mijlociu. Există și imigranți din România și Bulgaria, dar sunt și câțiva britanici rămași fără casă.

Unele locuințe improvizate sunt dotate cu mese, scaune și chiar aparate de gătit, iar în apropiere se pot vedea resturi de mâncare și ambalaje. Într-un caz, un migrant a parcat o bicicletă Deliveroo lângă cortul său, folosind-o pentru a livra mâncare în timpul zilei, înainte de a dormi pe stradă.

Printre locatari se află și Cesar Rodriguez, un columbian de 49 de ani, care a povestit că trăiește acolo după ce și-a pierdut locul de muncă.

În corturi locuiesc în special bărbați. FOTO: captură video Daily Mail
În corturi locuiesc în special bărbați. FOTO: captură video Daily Mail

„Iubesc Marea Britanie și cultura engleză. Am venit aici acum 25 de ani, dar de când mi-am pierdut jobul, nu mai am unde să merg. E greu, dar refuz să fiu nefericit”, a declarat el pentru Daily Mail.

Rodriguez spune că a ales să locuiască în grup, pentru „mai multă siguranță”, și a criticat modul în care autoritățile gestionează statutul migranților.

„Guvernul trebuie să fie mai corect în privința persoanelor care pot rămâne în țară – încă se lucrează la statutul meu, ceea ce înseamnă că nu pot lucra (legal). (...) Englezii nici măcar nu pot găsi cazare. Sunt prea mulți străini. Unii dintre ei au fost nevoiți să se mute aici. Nu e sigur aici, mai ales noaptea. Dar ce poți să faci? Au fost momente în care a trebuit să chem poliția din cauza jafurilor pe care le-am văzut. În prezent, asta e singura mea opțiune. Fratele meu a fost ucis acasă anul trecut. Nu am unde să mă duc. Vorbesc patru limbi și am o experiență profesională de ani de zile. Tot ce vreau e șansa de a-mi reface viața”, a spus el.

Localnicii și comercianții din zonă afirmă că fenomenul a devenit tot mai vizibil în ultimele săptămâni. Unii acuză autoritățile că nu intervin, deși situația creează disconfort și nesiguranță.

„Nu știm cine locuiește în acele corturi. Am fost privită insistent când am trecut pe aici și mă simt incomodă, mai ales acum, când serile devin tot mai întunecate”, a declarat Pauline Fox, o angajată a unui magazin din zonă.

Alți londonezi privesc situația cu empatie. „Nu e plăcut să vezi așa ceva, dar în spatele fiecărui cort e o poveste. Mulți oameni de acolo chiar merg la muncă și se întorc noaptea să doarmă”, a spus James Walsh, locuitor al zonei.

Fenomenul nu este izolat. FOTO: captură video Daily Mail
Fenomenul nu este izolat. FOTO: captură video Daily Mail

Consiliul local Camden a anunțat că situația „nu poate continua” și că lucrează cu proprietarii terenurilor și organizații partenere pentru a-i ajuta pe cei fără adăpost să găsească locuințe și sprijin social.

Potrivit datelor recente, numărul persoanelor care dorm pe străzile Londrei a crescut cu 26% în ultimul an, pe fondul crizei costului vieții.

Fenomenul nu este izolat: alte tabere similare au fost recent desființate de autorități, inclusiv cea de pe Park Lane, unde Transport for London a obținut o ordonanță judecătorească pentru evacuare.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
digi24.ro
image
O vatmaniță a fost filmată dormind în timp ce mergea cu tramvaiul prin San Francisco. Pasagerii au intrat în panică. VIDEO
stirileprotv.ro
image
BANC | Bulă, Mercedesul și Patriarhia
gandul.ro
image
Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători
mediafax.ro
image
Colaborarea de milioane de euro pe care Novak Djokovic a refuzat-o. Care e motivul invocat de celebrul tenismen
fanatik.ro
image
Noi acuzații la adresa dr. Cristian Andrei: alte șapte femei povestesc abuzuri în timpul ședințelor de terapie, în cazuri întinse pe 20 de ani
libertatea.ro
image
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Eternul Gino Iorgulescu, de neclintit » Surprize uriașe: doar două echipe i s-au opus! Granzii, „domesticiți” de șeful LPF
gsp.ro
image
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
antena3.ro
image
Ce salarii câştigă românii cu 2 joburi. Alina s-a întors din străinătate şi acum are 3 servicii
observatornews.ro
image
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
La câte puncte de penalizare rămâi fără permis în 2025. Ce abateri te pot lăsa pieton chiar și 90 de zile
playtech.ro
image
Cine sunt bugetarii vizați de restructurarea din administrația centrală. Coaliția a decis care va fi obligația aleșilor locali cu privire la reducerea cheltuielilor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Statuie în Ghencea! Marius Lăcătuș a făcut cererea în direct: "Măcar ei doi"
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Mariana Moculescu nu va fi prezentă la înmormântarea lui Horia Moculescu! Motivul pentru care aceasta va lipsi: „Fiica defunctului...”
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
SE ÎNTÂMPLĂ ACUM cu Dr. Flavia Groșan. Este adevărat. Medicii au confirmat, în urmă cu puțin timp
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, veste SUPERBĂ. Artista este cum nu se poate mai fericită! Toate vedetele și toți fanii i-au felicitat pe ea și pe soțul ei
romaniatv.net
image
ANAF începe controale! Sute de contribuabili sunt vizați
mediaflux.ro
image
Eternul Gino Iorgulescu, de neclintit » Surprize uriașe: doar două echipe i s-au opus! Granzii, „domesticiți” de șeful LPF
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”
click.ro
image
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
Jack Osbourne, Kelly Osbourne, Sharon Osbourne la înmormântarea lui Ozzy Osbourne foto Profimedia jpg
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”

OK! Magazine

image
Cum a rupt Prințesa Charlotte un „blestem istoric regal”. Fiica mijlocie a lui William are un rol cheie

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor